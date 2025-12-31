S’abonner au mag
  • CAN 2025
  • Gr. F
  • Gabon-Côte d’Ivoire (2-3)

La Côte d’Ivoire arrache la première place sur le gong

QB
Gabon 2-3 Côte d’Ivoire

Buts : Kanga (11e), Bouanga (21e) // Krasso (44e), Guessand (84e), Traoré (90e+1)

Les Éléphants ne meurent jamais !

Très mal embarquée, la Côte d’Ivoire est parvenue à arracher la première place de son groupe grâce à une fin de match tonitruante contre le Gabon (2-3). Déjà éliminées, les Panthères ont joué à fond. Alban Lafont a relâché la frappe de Teddy Averlant et Guelor Kanga a poussé le ballon au fond pour lancer les débats (1-0, 11e). Le serial killer de la MLS Denis Bouanga a enchaîné en plaçant parfaitement sa frappe pied droit dans le petit filet (2-0, 21e). Son premier but dans une CAN, pour son neuvième match dans la compétition.

Jean-Philippe Krasso a relancé les Éléphants sur une offrande de Wilfried Zaha au meilleur moment, juste avant la pause (2-1, 44e). Evann Guessand a ramené son équipe à un petit but de la première place en égalisant sur un corner botté par Christopher Operi (2-2, 84e). La qualité de passe de l’ancien du HAC a encore fait des merveilles dans le temps additionnel puisque son centre a permis à Bazoumana Touré de décroiser victorieusement son coup de tête (2-3, 90e+1). Les Ivoiriens affronteront donc le Burkina Faso en huitièmes de finale mardi prochain.

Le dernier frisson de l’année.

Émerse Faé favorable à une CAN tous les quatre ans à condition que...

QB

Revivez Côte d'Ivoire-Cameroun (1-1)
  • Can 2025
  • Gr.F
  • Côte d'Ivoire-Cameroun
