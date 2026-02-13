S’abonner au mag
Dembélé : « Si on joue tout seul sur le terrain, ça ne va pas aller »

Dembélé : « Si on joue tout seul sur le terrain, ça ne va pas aller »

Remonté comme un coucou. Au micro de Ligue 1+ après la défaite logique du PSG contre Rennes (3-1) en ouverture de la 22e journée de Ligue 1, Ousmane Dembélé n’a pas caché sa déception : « On est très mal rentré dans la rencontre, Rennes a fait un très bon match. Et après je pense qu’on doit mettre plus d’envie. On doit jouer pour le Paris Saint-Germain pour gagner des matchs, parce que si l’on joue tout seul sur le terrain, ça ne va pas aller. On ne va pas gagner les titres que l’on veut. »

Déjà une troisième défaite en championnat

Buteur lors de ce match, le Ballon d’or, également ancien joueur du SRFC, a ensuite été plus loin : « La saison dernière, on a toujours mis le club devant, avant de penser à soi-même. Et je pense que l’on doit retrouver cela, surtout sur ces matchs-là. C’est le PSG qui doit être en premier et pas les individualités. » Toujours provisoirement premier du classement avec deux points d’avance sur Lens, le club de la capitale n’est donc pas parvenu à surfer sur sa victoire historique face à Marseille dimanche dernier (5-0). Avec ce troisième revers en L1, Paris a déjà plus perdu de rencontres en championnat que la saison dernière (2).

La machine peine à se relancer.

Revivez Rennes-PSG (3-1)

