S’abonner au mag
  • France
  • Olympique de Marseille

Pancho Abardonado remercie Roberto De Zerbi et prépare ses joueurs pour le Vélodrome

EA
Pancho Abardonado remercie Roberto De Zerbi et prépare ses joueurs pour le Vélodrome

La doublure. Cinq jours après la défaite 5-0 au Parc des Princes face au Paris Saint-Germain, Jacques « Pancho » Abardonado, qui a pris la tête de l’Olympique de Marseille jusqu’à ce qu’un nouveau coach, est revenu sur cette semaine plus que compliquée ainsi que sur le match de ce week-end contre Strasbourg. Pour une fois qu’il a la lumière, il en profite.

« C’est un coach merveilleux, avec un grand cœur, il m’a accepté dans son cercle très fermé d’adjoints […] Je ne peux que le remercier », a-t-il commencé sur De Zerbi, cherchant visiblement un compagnon pour la Saint-Valentin, avant de pointer les responsables : « On l’est tous. On gagne ensemble, on perd ensemble. » Sympa, le nouveau slogan de l’OM.

« Plus d’ambition dans le jeu »

« Ce que je leur demande, c’est d’avoir plus d’ambition dans le jeu, de plus courir, d’avoir la banane, d’aller de l’avant, de prendre du plaisir », continue-t-il. Sans doute un disciple de Bielsa. Il explique également avoir retrouvé « un groupe meurtri et fatigué après le match de Paris ».

L’intérimaire a prévenu ses joueurs : le Vélodrome pourrait être frondeur. Appelons un chat un chat, la ferveur des supporters marseillais, ça n’a rien de nouveau pour personne : « Le coach qui viendra saura à quoi s’attendre, il saura que le stade peut être extraordinaire dans les deux sens. »

Habib Beye écoute attentivement.

Mikel Arteta conscient que le prêt d'Ethan Nwaneri à l'OM prend une autre tournure

EA

À lire aussi
Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen
  • Enquête à Hénin-Beaumont
Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen

Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen

Dans les années 2000, Gérard Dalongeville, maire de gauche de Hénin-Beaumont, est empêtré dans une affaire qui aboutira à sa condamnation pour détournement de fonds publics, offrira les clés de la ville à l'extrême droite, et lancera la carrière politique de Marine Le Pen. Retour sur une histoire de coffre-fort qui a changé la face de la politique française.

Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!