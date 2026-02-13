Pancho Abardonado remercie Roberto De Zerbi et prépare ses joueurs pour le Vélodrome

La doublure. Cinq jours après la défaite 5-0 au Parc des Princes face au Paris Saint-Germain, Jacques « Pancho » Abardonado, qui a pris la tête de l’Olympique de Marseille jusqu’à ce qu’un nouveau coach, est revenu sur cette semaine plus que compliquée ainsi que sur le match de ce week-end contre Strasbourg. Pour une fois qu’il a la lumière, il en profite.

« C’est un coach merveilleux, avec un grand cœur, il m’a accepté dans son cercle très fermé d’adjoints […] Je ne peux que le remercier », a-t-il commencé sur De Zerbi, cherchant visiblement un compagnon pour la Saint-Valentin, avant de pointer les responsables : « On l’est tous. On gagne ensemble, on perd ensemble. » Sympa, le nouveau slogan de l’OM.

« Plus d’ambition dans le jeu »

« Ce que je leur demande, c’est d’avoir plus d’ambition dans le jeu, de plus courir, d’avoir la banane, d’aller de l’avant, de prendre du plaisir », continue-t-il. Sans doute un disciple de Bielsa. Il explique également avoir retrouvé « un groupe meurtri et fatigué après le match de Paris ».

L’intérimaire a prévenu ses joueurs : le Vélodrome pourrait être frondeur. Appelons un chat un chat, la ferveur des supporters marseillais, ça n’a rien de nouveau pour personne : « Le coach qui viendra saura à quoi s’attendre, il saura que le stade peut être extraordinaire dans les deux sens. »

Habib Beye écoute attentivement.

