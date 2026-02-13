Grosse nouvelle : Zlatan reconnaît avoir fait une erreur

Zlatan et erreur, quel oxymore. C’est pourtant vrai : le géant suédois a reconnu s’être trompé. L’histoire est rapportée par Aftonbladet, journal suédois : l’ancien attaquant a loupé un investissement dans l’entreprise Vitamin Well, une marque de boissons vitaminées. Lors d’une conférence sur les affaires et les technologies à Stockholm, le VRP des JO d’hiver a raconté avoir vendu trop tôt les parts qu’il possédait.

« La deuxième place, c’est juste une défaite »

Dans ce chapitre de la conférence, sobrement intitulé « Dans la tête de Zlatan », l’ancien parisien, aujourd’hui associé au fonds d’investissement qui possède l’AC Milan, a partagé une grande leçon de gestion : « J’étais impliqué dans Vitamin Well dès le début et je détenais une petite participation dans l’entreprise. La première fois qu’ils ont vendu des parts, je me suis dit : « Oui, le jackpot ! » » Sauf que cette décision s’est révélée trop hâtive, puisque la valorisation de la boîte est désormais estimée à plus de 33 milliards de couronnes suédoises, soit 3,1 milliards d’euros.

« Aider une jeune entreprise suédoise ambitieuse à se développer dans le monde me semble être le défi idéal pour moi », avait pourtant raconté le Suédois lors de l’officialisation de son partenariat avec la marque de boissons. La collaboration entre les deux aura duré quatre ans. L’histoire raconte que Zlatan s’est coupé les cheveux à cause de ça.

L’homme de 44 ans a également révélé une passion pour les technologies : « Je suis un grand passionné de technologie. Déjà jeune, j’étais fou d’ordinateurs ; je n’hésitais pas à les acheter, je les montais moi-même. Il me faut toujours les dernières nouveautés », a-t-il déclaré. Avant d’ajouter, en roi du développement personnel : « Mon mental est à toute épreuve. Quand je m’engage dans quelque chose, je fais tout pour atteindre mon objectif. Pour moi, seule la victoire compte. La deuxième place, c’est juste une défaite. »

Tout ce qu’il touche ne se transforme donc pas en l’or.

