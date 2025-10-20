Graham Potter nommé sélectionneur de la Suède

Le plus suédois des Anglais.

Joueur modeste du championnat britannique, Graham Potter a fait ses gammes d’entraîneur au Östersunds FK. Après avoir fait monter le club dans l’élite suédoise, il l’a hissé jusqu’aux seizièmes de finale de la Ligue Europa, en 2018, face à Arsenal. Quelques années plus tard, une fois sa carte de visite tamponnée chez lui, le voilà de nouveau en Scandinavie, où il vient d’être nommé sélectionneur de la Suède, ce lundi.

Viré de West Ham en septembre

Après seulement un point obtenu lors des quatre premiers matchs des éliminatoires de la Coupe du monde, malgré une attaque composée par Alexander Isak ou Viktor Gyökeres, Jon Dahl Tomasson a été licencié. Le contrat de Graham Potter sera prolongé en cas de qualification au Mondial. « Avec les joueurs, je veux réaliser le rêve des supporters : jouer une compétition estivale », a-t-il déclaré.

Graham Potter är herrlandslagets nya förbundskapten 🇸🇪 🗞️ https://t.co/Xevu92RlZG pic.twitter.com/0zHiSg2o1X — Svensk Fotboll (@svenskfotboll) October 20, 2025

La saison de l’Anglais avait mal commencé. Après une entame ratée sur le banc de West Ham, qu’il avait rejoint en janvier 2025, son siège a été éjecté. Une nouvelle expérience mitigée après celle du côté de Chelsea.

Il a besoin d’air (très) frais.

