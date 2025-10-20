S’abonner au mag
Graham Potter nommé sélectionneur de la Suède

Le plus suédois des Anglais.

 

Joueur modeste du championnat britannique, Graham Potter a fait ses gammes d’entraîneur au Östersunds FK. Après avoir fait monter le club dans l’élite suédoise, il l’a hissé jusqu’aux seizièmes de finale de la Ligue Europa, en 2018, face à Arsenal. Quelques années plus tard, une fois sa carte de visite tamponnée chez lui, le voilà de nouveau en Scandinavie, où il vient d’être nommé sélectionneur de la Suède, ce lundi.

Viré de West Ham en septembre

Après seulement un point obtenu lors des quatre premiers matchs des éliminatoires de la Coupe du monde, malgré une attaque composée par Alexander Isak ou Viktor Gyökeres, Jon Dahl Tomasson a été licencié. Le contrat de Graham Potter sera prolongé en cas de qualification au Mondial. « Avec les joueurs, je veux réaliser le rêve des supporters : jouer une compétition estivale », a-t-il déclaré.

La saison de l’Anglais avait mal commencé. Après une entame ratée sur le banc de West Ham, qu’il avait rejoint en janvier 2025, son siège a été éjecté. Une nouvelle expérience mitigée après celle du côté de Chelsea.

Il a besoin d’air (très) frais.

La Suède dit hej då à son sélectionneur Jon Dahl Tomasson

EL

  •  
C’était une émission, c’est devenu un rendez-vous. Puis un objet de culte. Souvent drôle, parfois intelligente, toujours alcoolisée et volontiers vulgaire, Tout le monde en parle mêlait la désinvolture d’une petite soirée entre potes et le clinquant d’un dîner dans le grand monde. Voilà pourquoi personne ne l’a oubliée, même 20 ans après.

