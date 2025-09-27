S’abonner au mag
Encore un entraîneur licencié en Premier League

Pas toujours facile de bien réussir son début de saison, et de passer le mois de septembre.

En raison notamment d’une entame d’exercice catastrophique, avec une seule victoire et quatre défaites en cinq journées de Premier League, West Ham a décidé de licencier son coach. Présent sur le banc des Hammers depuis janvier 2025, Graham Potter n’aura donc tenu que quelques mois et va devoir trouver un nouveau point de chute.

Le club a annoncé la nouvelle sur son site Internet, rapportant que « les résultats et les performances au cours de la seconde moitié de la saison dernière et du début de la saison 2025-2026 n’ont pas répondu aux attentes » et que « le conseil d’administration estime qu’un changement est nécessaire ».

Nuno Espirito Santo se sent moins seul, lui qui a également quitté le championnat d’Angleterre.

À cause des fans de West Ham, vous allez voir la tête de Graham Potter partout

