Billy Bonds, légende parmi les légendes de West Ham, est décédé

JB
Immense.

Le chiffre s’élève à 799. Sept cent quatre-vingt-dix-neuf fois, Billy Bonds a porté les couleurs de West Ham sur un terrain de football, entre 1967 et 1988 (avec deux Coupes d’Angleterre soulevées), avant de devenir l’entraîneur des Hammers très peu de temps après (1990-1994), obtenant deux montées dans l’élite durant son mandat. Le monument du club londonien, joueur le plus capé de l’histoire du club, s’est éteint ce dimanche à l’âge de 79 ans – tout un symbole.

Un hommage ce dimanche après-midi contre Liverpool

West Ham n’avait pas attendu ce triste jour pour renommer une tribune du London Stadium à son nom : c’était en 2019. Avant le coup d’envoi du match à domicile face à Liverpool ce dimanche après-midi, un hommage a évidemment été rendu à Bonds. Les joueurs des deux formations ont également enfilé un brassard noir pour cette rencontre et le capitaine des locaux, Jarrod Bowen, est entré sur le pré avec un maillot floqué du nom du défunt.

Forest humilie Liverpool, Brighton et Palace font un grand bond en avant

