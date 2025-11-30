Billy Bonds, légende parmi les légendes de West Ham, est décédé

Immense.

Le chiffre s’élève à 799. Sept cent quatre-vingt-dix-neuf fois, Billy Bonds a porté les couleurs de West Ham sur un terrain de football, entre 1967 et 1988 (avec deux Coupes d’Angleterre soulevées), avant de devenir l’entraîneur des Hammers très peu de temps après (1990-1994), obtenant deux montées dans l’élite durant son mandat. Le monument du club londonien, joueur le plus capé de l’histoire du club, s’est éteint ce dimanche à l’âge de 79 ans – tout un symbole.

It is with deep sadness and the heaviest of hearts that West Ham United announces the passing this morning of legendary player, coach and manager, Billy Bonds MBE. Rest in peace Billy, our courageous, inspirational, lion-hearted leader. — West Ham United (@WestHam) November 30, 2025

Un hommage ce dimanche après-midi contre Liverpool

West Ham n’avait pas attendu ce triste jour pour renommer une tribune du London Stadium à son nom : c’était en 2019. Avant le coup d’envoi du match à domicile face à Liverpool ce dimanche après-midi, un hommage a évidemment été rendu à Bonds. Les joueurs des deux formations ont également enfilé un brassard noir pour cette rencontre et le capitaine des locaux, Jarrod Bowen, est entré sur le pré avec un maillot floqué du nom du défunt.

From one captain to another ❤️ Jarrod Bowen pays respect to the late Billy Bonds, in front of the stand named after him. pic.twitter.com/cMIds59jY0 — West Ham United (@WestHam) November 30, 2025

