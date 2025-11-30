S’abonner au mag
Neymar ne ferme jamais la porte aux toilettes, et Alexandre Letellier sait pourquoi

JB
L’anecdote dont vous n’aviez pas besoin.

Officiellement retraité depuis plus d’un an, l’ex-gardien Alexandre Letellier (34 ans), figure d’Angers SCO, lâche quelques anecdotes sur sa carrière dans L’Équipe de ce dimanche. Et de ses quatre années d’emploi fictif sur le banc du PSG (2020-2024), il garde notamment en tête une scène saugrenue avec Neymar.

« Il ne s’enferme jamais à clé »

« Un jour, je vais aux toilettes, j’entre et je vois “Ney” assis sur les toilettes… mais porte ouverte. Quand je le vois comme ça, je me dis : “Mais il fait ça, lui, la porte ouverte ?” Je ressors tout de suite, et Abdou Diallo me voit en train de me questionner tout seul. Il me dit : “Alex, qu’est-ce qu’il y a ?” Je lui dis : “Attends, je viens d’aller dans les toilettes, et Ney est en train de ch…, la porte ouverte”. Et il me dit : “C’est normal, c’est parce qu’il est claustrophobe”. Il ne s’enferme jamais à clé, il laisse toujours la porte ouverte. »

Voilà, maintenant, vous avez l’image.

JB

