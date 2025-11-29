Phil Foden sauve Manchester City face à Leeds

Manchester City 3-2 Leeds

Buts : Foden (1re et 91e), Gvardiol (25e) pour les Cityzens // Calvert-Lewin (49e), Nmecha (68e) pour les Peacocks

Foden a sauvé la maison bleue.

Après deux échecs consécutifs contre Newcastle et Leverkusen, Manchester City renoue avec le succès (3-2) face à un Leeds accrocheur.

Tout avait pourtant commencé comme dans un rêve pour les ouailles de Pep Guardiola. Après seulement 59 secondes de jeu, Phil Foden reprend un bon centre de Matheus Nunes et lance parfaitement les Mancuniens dans cette rencontre (1-0, 1re). La pression mise par les locaux est intense, et Gabriel Perri fait des miracles dans la cage de Leeds. Mais l’ancien Lyonnais ne peut rien faire, peu avant la demi-heure de jeu, sur un coup de casque gagnant de Joško Gvardiol consécutif à un ballon dévié par Nico O’Reilly (2-0, 25e).

Au retour des vestiaires, les Peacocks se montrent beaucoup plus offensifs et changent de plan de jeu en passant à deux attaquants. Tout juste entré en jeu, Dominic Calvert-Lewin reprend un ballon à bout portant que Gianluigi Donnarumma ne peut que regarder filer au fond de ses filets (2-1, 49e). Galvanisés, les joueurs de Daniel Farke obtiennent 20 minutes plus tard un penalty à la suite d’un tacle totalement non maîtrisé de Gvardiol sur Calvert-Lewin. Malgré un arrêt initial de Donnarumma, Felix Nmecha finit par égaliser face à son club formateur (2-2, 68e). Le chrono file, et alors que Guardiola se voit déjà plongé dans une nouvelle crise hivernale, son lieutenant Foden en décide autrement en bonifiant un ballon de Rayan Cherki, entré à la 75e minute (3-2, 91e).

Résultat : les Skyblues montent sur la deuxième place du podium avant un Chelsea-Arsenal qui s’annonce délicieux ce dimanche.

