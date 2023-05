Manchester City reçu 10/10, Chelsea réagit enfin

Le couronnement de Charles III est officiel, celui de City se rapproche.

Manchester City a tranquillement disposé de Leeds ce samedi, pour repousser son dauphin Arsenal à quatre points (2-1). Malgré un onze remanié en vue de la demi-finale aller de Ligue des champions, le champion sortant a totalement asphyxié les Peacocks. Riyad Mahrez et İlkay Gündoğan ont plié l’affaire en moins d’une demi-heure, l’Algérien échappant à Junior Firpo pour servir son coéquipier sur un plateau (1-0, 19e) avant que le duo ne réalise un copier-coller… à la seule différence que l’Allemand a cette fois-ci fini le travail, en croisant sa frappe (2-0, 27e). Il aurait même pu s’offrir un triplé, mais il a raté son penalty en frappant sur le montant (84e). Erling Haaland est quant à lui resté muet, tombant tantôt sur Joel Robles (17e) tantôt sur le poteau (62e). Sans conséquence, malgré la réduction du score de Rodrigo qui a puni l’erreur de relance de Manuel Akanji (2-1, 85e).

ON PREND LES MÊMES ET ON RECOMMENCE ♻️ Passe de Mahrez, frappe croisée de Gundogan, but pour Manchester City ⚽️#MCILEE | #PremierLeague pic.twitter.com/qcB6nI8OMl — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) May 6, 2023

Après six défaites, le Chelsea de Frank Lampard a enfin relevé la tête en battant Bournemouth (1-3). Tout a parfaitement démarré avec le centre de N’Golo Kanté pour la tête de Conor Gallagher (1-0, 9e). Les Cherries ont cependant du répondant, Matías Viña égalisant d’une frappe imparable au bout d’un joli mouvement collectif (1-1, 21e) et proche du doublé (69e). Fortement secoués en deuxième période, les Blues se sont sortis du bourbier grâce à Benoît Badiashile à la réception d’un coup franc botté par Hakim Ziyech (1-2, 82e) avant que João Félix enfonce le clou du pied droit (1-3, 86e). Un succès qui permet aux Londoniens de remonter au onzième rang. Dans la course à l’Europe, Tottenham a assuré l’essentiel en mettant la pression sur ses concurrents. Les Spurs ont renoué avec la victoire contre Crystal Palace (1-0), en affichant une efficacité défensive qu’on ne leur connaissait plus (quinze buts encaissés sur leurs quatre matchs précédents). Cristian Romero a trouvé la barre transversale sur corner (17e), mais c’est l’inévitable Harry Kane qui a sauvé les siens sur un centre de Pedro Porro (1-0, 45e+1) en dépassant Wayne Rooney avec 209 buts en Premier League. Belle opération à la clef puisque les Spurs, provisoirement sixièmes, distancent Aston Villa, battu à Wolverhampton (1-0). Les Loups ont inscrit le seul but du match sur un corner de Ruben Neves, catapulté au fond par Toti (1-0, 9e).

La Ligue Europa 2023-2024 ne sera donc pas pour Unai Emery.

Les résultats

Manchester City 2-1 Leeds

Buts : Gündoğan (19e, 27e) pour Manchester City // Rodrigo (85e) pour Leeds

Bournemouth 1-3 Chelsea

Buts : Viña (21e) pour Bournemouth // Gallagher (9e), Badiashile (82e) et Félix (86e) pour Chelsea

Tottenham 1-0 Crystal Palace

But : Kane (45e+1)

Wolverhampton 1-0 Aston Villa

But : Toti (9e)

