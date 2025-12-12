La belle astuce de Pierre Sage pour utiliser Jonathan Gradit pendant sa rééducation

Tout est beau à Lens.

En s’imposant contre Nice ce week-end, les Sang et Or pourraient s’assurer de passer les fêtes sur le trône de la Ligue 1. Sur le terrain, tout roule ; en dehors, le club nordiste trouve aussi les moyens de faire les choses bien. En même temps, cela va de pair.

Jonathan Gradit va vivre les prochaines semaines loin des pelouses (enfin, pas totalement). Fin novembre, le défenseur avait été victime d’une grave blessure au tibia-péroné, l’obligeant à se faire opérer et à se lancer dans une longue phase de rééducation.

Un rôle à jouer… au sein du staff

« On a mis une vraie organisation autour de lui, a détaillé Pierre Sage face à la presse, comme rapporté par La Voix du Nord. On est en train d’ouvrir d’autres champs pour qu’il puisse profiter de cette période pour s’ouvrir à d’autres choses concernant le jeu de l’équipe, l’entraînement, qu’il ne soit pas déconnecté de la vie de groupe. »

En gros, le Jo va participer à la vie de groupe aux côtés du staff : « Pour préciser, il va assister à la construction de certaines séances, à l’analyse de certains matchs et être actif dans ces choses-là. Pour nous, c’est important qu’il comprenne les processus, parce que c’est un élément important du système. On veut qu’il revienne avec une connexion maximale à ce qu’il n’aura pas fait avec les autres. Mais il l’aura fait d’une autre manière. »

Sage et malin.

