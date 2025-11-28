S’abonner au mag
Très grosse tuile pour le RC Lens

SF
Tout allait beaucoup trop bien au RC Lens.

Jonathan Gradit s’est gravement blessé à la jambe droite, ce vendredi matin à l’entraînement. Évacué d’urgence à l’hôpital, le défenseur central subira une intervention chirurgicale dans les prochaines heures et pourrait manquer de longs mois de compétition, laissant un vide immense dans l’arrière-garde nordiste. Le club a communiqué pour indiquer qu’il avait été victime d’une fracture du tibia-péroné.

Pierre Sage, l’entraîneur lensois, n’a pas caché son inquiétude en conférence de presse : «  L’important, c’est qu’il soit bien pris en charge. » Les joueurs, eux, sont sous le choc. À 33 ans, Gradit devra faire preuve de patience et de courage pour revenir au top.

Sur le terrain, Lens devra composer sans lui dimanche contre Angers. Ismaëlo Ganiou, déjà aligné face à Strasbourg, pourrait poursuivre l’intérim, sauf retournement tactique. Et pour le reste, l’équipe veut transformer cette mauvaise nouvelle en énergie positive : « L’ensemble du Racing est tourné vers son numéro 24 et lui apporte son soutien, fidèle et chaleureux, dans cette épreuve difficile. »

À Lens, travailler mieux pour gagner plus

SF

