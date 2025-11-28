Un coach viré après avoir diffusé les tarifs de la cocaïne dans le mauvais groupe WhatsApp

Il n’a pas eu le nez creux.

Mercredi, un entraîneur d’un club de Belfast en d’Irlande du Nord a publié les tarifs de la cocaïne dans la conversation de groupe WhatsApp d’une ligue junior, rapporte le Guardian. On y trouve la liste des prix pour des « sachets purs et conformes », les horaires, lieux de rencontre, la possibilité d’un paiement en espèces…

Renvoyé dans la foulée

Le club a annoncé avoir renvoyé l’entraîneur après avoir pris connaissance du message, envoyé puis supprimé dans l’instant. « Ce type de comportement est totalement inacceptable au sein de notre club. L’entraîneur concerné a été définitivement licencié avec effet immédiat », s’insurge le club, ajoutant que ses procédures de vérification étaient pourtant conformes aux directives de la fédération irlandaise de football.

De son côté, la FonaCab Development League a déclaré ne pas pouvoir surveiller ni contrôler tous les échanges entre les entraîneurs. « Toutefois, nous avons des attentes claires en matière de comportement, et tout manquement aux règles de protection de l’enfance ou de professionnalisme sera immédiatement sanctionné », indique-t-elle. Le groupe WhatsApp compterait environ 400 entraîneurs issus de 300 équipes amateurs et servirait à organiser les calendriers des matchs.

