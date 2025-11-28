S’abonner au mag
Le match OM-Newcastle n'est pas encore complètement terminé

Le match OM-Newcastle n'est pas encore complètement terminé

Marseille dégage la polémique dans les tribunes.

La soirée de mardi dernier avait tout pour être parfaite. Au pied du mur, Marseille s’en est remis à un Pierre-Emerick Aubameyang en feu pour renverser Newcastle (2-1). Mais au-delà de la défaite, le club anglais a surtout dénoncé le comportement violent des policiers envers les supporters des Magpies. Et après le communiqué de Newcastle, l’OM y est allé de sa réponse jeudi soir et n’a pas manqué de réfuter ces accusations.

Tout va « bieng » selon les Phocéens

Dans ce rapport, l’OM assure n’avoir reçu aucune plainte de la part des supporters présents sur place au moment de la rencontre : « Le Club souligne par ailleurs qu’aucun incident ou alerte spécifique ne lui a été signalé par le Newcastle United FC au cours de la soirée du match, ni par leurs représentants présents au stade, ni dans les heures suivant la rencontre. »

Et après avoir refusé le fait que « sa responsabilité soit mise en cause à tort », le club en a profité pour remercier ses policiers pour avoir permis le bon déroulement de la rencontre, tout en assurant la sécurité des supporters.

Newcastle, à vous.

Les Anglais ont donné leurs avis sur le Vélodrome en repartant et ça vaut le coup de les lire

