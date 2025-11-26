- C1
Les Anglais ont donné leurs avis sur le Vélodrome en repartant et ça vaut le coup de les lire
The french boucan.
Les supporters de Newcastle en visite au Vélodrome mardi soir pour le match contre l’OM (2-1) en Ligue des champions sont repartis avec une défaite, mais surtout un avis définitif sur l’expérience de stade proposée. Malgré quelques heurts en centre-ville avant la rencontre, nombreux sont ceux à avoir déclaré leur flamme au volcan phocéen sur le réseau social X. « Marseille = top fans. Meilleurs supporters en Europe » par ici. « Et même si je n’ai aucune envie d’en rencontrer, les supporters de Marseille ont vraiment une sacrée ambiance/stade ici » par là.
Pourtant, ils avaient été prévenus par Eddie Howe, coach de l’équipe anglaise, en avant-match : « Le stade est incroyable, c’est un super endroit pour jouer au football et je suis sûr que l’ambiance sera bouillante, […] ça sera un match difficile dans un environnement éprouvant. »
Tous fanatiques
Constat partagé par Craig Hope, journaliste sportif au Daily Mail : « Ce que je retiens surtout de l’ambiance qui régnait ce soir au stade Vélodrome, comparée à celle des stades anglais, c’est qu’il y avait 65 000 participants, et non 65 000 spectateurs. C’est un fanatisme qui consiste à donner tout ce que l’on a pendant 90 minutes. »
Plus que jamais, le « treizième homme » a poussé, malgré (ou grâce ?) aux 3 000 supporters anglais qui ont traversé la Manche. Et tout cela ne tient pas qu’à ses travaux de modernisation, mais à l’âme de l’enceinte et à la culture des supporters. « Un stade rénové et époustouflant… mais le même bruit phénoménal que lors du dernier match disputé ici par Newcastle en 2004 », rapporte Martin Hardy, journaliste pour le Time.
À ajouter, sans hésitation, à la liste des stades qui peuvent aider à lutter contre la dépression.L’OM met fin à une disette longue de plus de 13 ans
