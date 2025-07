Des matchs de foot sur ordonnance pour lutter contre la dépression ?

Arrêtez tout : on a trouvé l’ordonnance du siècle.

On a peut-être trouvé le concept thérapeutique du futur au Royaume-Uni. Un député travailliste pas comme les autres veut faire entrer le football… dans les ordonnances. Selon The Independent, Simon Opher, ancien médecin généraliste, veut proposer un projet au Parlement britannique aussi surprenant qu’attrayant : permettre à certains médecins du Gloucestershire de prescrire à leurs patients souffrant de dépression légère à modérée des places pour assister aux matchs des Forest Green Rovers, club de cinquième division anglaise, promoteur de valeurs écologiques et engagées, propriété de Dale Vince depuis 2010.

Du foot comme outil de réinsertion sociale

L’initiative, loin d’être un simple coup de com’, s’inscrit dans une démarche de « prescription sociale » et pourrait être une alternative aux antidépresseurs. Face à une crise grandissante de la santé mentale, Opher miserait sur le football comme outil de réinsertion sociale. « Je pense qu’il y a quelque chose dans le fait de regarder un match de football qui donne un sentiment d’appartenance à une communauté », a-t-il expliqué à l’agence britannique PA.

Ce projet, porté avec l’appui de Dale Vince, ne se contente pas d’être une sortie au stade. Il s’agirait d’une tentative pour reconnecter des patients à une vie collective, au-delà des écrans et des réseaux sociaux. « L’un des plus grands problèmes de notre société, c’est l’isolement social. C’est en réalité très toxique, et c’est quelque chose qui est alimenté par les réseaux sociaux dans le monde moderne […] C’est un facteur de risque pour la santé équivalent à fumer environ 20 cigarettes par jour. C’est vraiment grave », a déploré le député anglais.

Interdiction de prescrire ça aux supporters de Manchester United cependant.

Mercato : la Premier League et le reste du monde