D’un message WhatsApp à la CAN au Maroc, la folle histoire de ce joueur ougandais

Quand un simple message bouleverse une carrière.

Le premier match de groupe de la sélection ougandaise mardi face à la Tunisie avait une signification toute particulière pour Melvyn Lorenzen. En octobre, sa seule et unique sélection remontait déjà à neuf ans. Pourtant, l’attaquant de 31 ans qui évolue à Mounagthong (D1 thaïlandaise) ne voulait pas abandonner son rêve de participer à la CAN et a décidé de provoquer sa chance lui-même. Il a tout simplement contacté la Fédération ougandaise de football via WhatsApp. Il a confié à Kicker : « Je leur ai écrit que je jouais en Thaïlande et je leur ai envoyé ma vidéo de highlights. »

Un retour en sélection après plus de neuf ans

Quelques semaines plus tard seulement, en novembre, Lorenzen était effectivement convoqué pour les matchs amicaux. Lors de son retour en sélection face au Tchad, il s’est immédiatement illustré en inscrivant un but, ce qui lui a ensuite valu une place dans le groupe pour la CAN. Lors de la défaite 3-1 contre la Tunisie mardi soir, Lorenzen figurait directement dans le onze de départ, réalisant à 31 ans son rêve de disputer un match de Coupe d’Afrique des nations.

Des histoires que seul le football peut écrire…

