Luis Campos pense à la retraite

Luis Campos pense à la retraite

Conseiller sportif au Paris Saint-Germain depuis 2022, Luis Campos a grandement contribué au succès européen du PSG. Passé par le Real Madrid, Lille ou encore Monaco, le Portugais a confié à TF1 info qu’il s’arrêtera à la fin de son contrat en 2030 : « À la fin de mon contrat, j’aurai 66 ans. Je pense que le PSG sera mon dernier projet dans le football. Ma santé, mon énergie et le plaisir que je tire au quotidien vont dicter quand il sera temps d’arrêter. Aujourd’hui, je garde la même force et la même envie. Mais si je vois que je n’y arrive plus, je serai le premier à dire: « Je n’ai plus d’essence, il est temps de mettre la voiture au garage »»

Une carrière XXL

Même s’il lui reste encore 4 ans de contrat, Luis Campos commence déjà à regarder dans le rétroviseur. Et faire le bilan de son immense carrière« Quand j’en aurai fini, je pourrai dire à mon petit-fils que j’étais le seul au monde à avoir travaillé avec Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Neymar, Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé et les futurs grands qui vont se révéler. Au PSG, on a des jeunes joueurs qui vont écrire l’histoire. »

Étonnamment il n’a pas cité Carlos Soler dans sa liste

Le PSG récupère un élément pour le Classique

« L'OL est le meilleur scénario pour Endrick »

« L’OL est le meilleur scénario pour Endrick »

« L’OL est le meilleur scénario pour Endrick »

