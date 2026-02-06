S’abonner au mag
  • France
  • Paris Saint-Germain

Kylian Mbappé a envoyé un huissier au PSG

CG
Kylian Mbappé a envoyé un huissier au PSG

La visite surprise du vendredi. Le Paris Saint-Germain a vu débarquer un huissier à son siège, avant le début du week-end, pour le dépôt d’un commandement de payer ce que le club de la capitale doit encore à Kylian Mbappé dans le cadre de leur litige qui dure depuis son départ libre à l’été 2024, selon les informations de L’Equipe.

Un peu moins de 6 millions d’euros à régler

En fin d’année, le PSG avait été condamné par le conseil des prud’hommes à verser 60,9 millions d’euros à l’attaquant du Real Madrid. S’il s’est acquitté des 55 millions correspondant aux salaires et primes impayés, il n’a pas encore réglé les 5,9 millions d’euros de congés payés et d’intérêts, indique le quotidien.

Le club parisien a donc huit jours pour effectuer ce dernier règlement, sans quoi les avocats de Mbappé pourront saisir les sommes sur les comptes du PSG, qui peut toujours faire appel jusqu’au 19 février.

« Comme nous l’avons toujours dit, le Paris Saint-Germain exécutera le jugement prononcé par le conseil des prud’hommes, tout en se réservant le droit de faire appel. Le club a toujours agi de bonne foi et avec intégrité, et continuera de le faire. L’ensemble des salaires et primes dus à Kylian Mbappé a été intégralement payé par le Paris Saint-Germain », a réagi le club auprès du journal français.

Sans patates.

Tirage clément pour le PSG en Youth League

CG

À lire aussi
Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?

Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?

Le 7 septembre 1996, à Las Vegas, une Cadillac blanche avec quatre hommes à bord s'arrêtait à hauteur de la BMW de Tupac et tirait sur le rappeur star. Vingt-huit ans plus tard, alors que l'aura du musicien n'a jamais été aussi grande et que les théories les plus folles sur son meurtre continuent de tourner, qu'en reste-t-il? Pour le savoir, enquête sur le destin tragique des quatre suspects, à quelques mois du procès de l'un d'entre eux.

Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?
Articles en tendances
Logo de a compétition Ligue 1
ENDRICK of Olympique Lyonnais and Benjamin ANDRE of Lille during the Ligue 1 McDonald's match between Lyon and Lille at Groupama Stadium on February 1, 2026 in Lyon, France. (Photo by Philippe Lecoeur/FEP/Icon Sport) - Photo by Icon Sport
ENDRICK of Olympique Lyonnais and Benjamin ANDRE of Lille during the Ligue 1 McDonald's match between Lyon and Lille at Groupama Stadium on February 1, 2026 in Lyon, France. (Photo by Philippe Lecoeur/FEP/Icon Sport) - Photo by Icon Sport
  • France
  • Olympique lyonnais
« L’OL est le meilleur scénario pour Endrick »

« L’OL est le meilleur scénario pour Endrick »

« L’OL est le meilleur scénario pour Endrick »

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

La Coupe de France vous intéresse-t-elle toujours ?

Oui
Non
Fin Dans 16h
70
48

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!