Le communiqué cinglant du PSG sur Mbappé

Qui dit affaire de gros sous dit souvent litige. Alors quand on parle de très très gros sous, on dit aussi logiquement très très gros litige. Actuellement, entre le PSG et Kylian Mbappé, on est totalement dans ce deuxième cas. Alors que les deux camps étaient opposés au prud’hommes ce 17 novembre et qu’ils se sont réclamés des quantités d’argent astronomiques, le PSG a dégainé un communiqué bien salé envers le joueur.

Des reproches en pagaille

Par où commencer alors ? D’abord par vulgariser un vocabulaire juridique assez insupportable pour un lundi soir et en ressortant les meilleures punchlines du (très) long texte. Après un bref rappel des faits, le club parisien embraye rapidement sur des « manquements graves » du joueur « à ses engagements contractuels, légalement contraignants, et aux principes les plus élémentaires de bonne foi et de loyauté ». Sûr de lui, le PSG souhaite également « rappeler qu’il a tout mis en œuvre, pendant plus d’un an, pour parvenir à une solution amiable », solution semble-t-il plébiscitée par différentes instances, il se lamente aussi des attaques du joueurs. Pour le champion d’Europe, le joueur aurait caché de « de manière déloyale » sa décision de ne pas prolonger, (là pas la peine de refaire toute l’histoire, on la connaît), entraînant « un préjudice considérable que le club entend faire reconnaître devant les instances compétentes. »

Porté aussi sur la question de la requalification du contrat du joueur en CDI, le communiqué « réaffirme qu’elle est totalement dénuée de fondement juridique », alors même qu’il a perdu ce combat contre Adrien Rabiot il y a peu. Le PSG tient aussi à rejeter « toutes les accusations de harcèlement ou de pression », avant de rappeler en fin de communiqué qu’il « s’agit d’une question de bonne foi, d’honnêteté, de maintien des valeurs et de respect de l’institution parisienne et de ses supporters. »

Réponse sur Twitter ou au tribunal ?

