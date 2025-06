Adrien Rabiot obtient gain de cause dans son conflit avec le Paris Saint-Germain

Décision finale.

D’après les informations de L’Équipe, Adrien Rabiot a obtenu de la cour d’appel de Paris la requalification de ses contrats à durée déterminée successifs en contrat à durée indéterminée, une décision inédite pour un footballeur.

Le milieu de terrain qui a évolué dans le club de la capitale entre 2010 à 2019 avait été mis à l’écart du groupe professionnel lors de sa dernière année après avoir refusé de prolonger son contrat, ce qui avait entraîné la suppression de sa prime d’éthique et une mise à pied disciplinaire.

Une condamnation d’1,3 million d’euros

La cour d’appel a jugé que le PSG avait commis un abus de pouvoir en écartant Rabiot de l’équipe première sans motif valable pendant sept mois, ce qui a porté atteinte à son image et à sa réputation. Les sanctions financières infligées au joueur ont été annulées, et le PSG a été condamné à lui verser environ 1,3 million d’euros, incluant des rappels de salaires, congés payés et 10 000 euros de dommages pour l’avoir mis à l’écart.

Le PSG soutenait que l’emploi de footballeur est par nature temporaire et saisonnier, justifiant le recours aux CDD pour s’adapter aux performances sportives et à la composition des effectifs chaque saison. Mais la cour a estimé que « Monsieur Rabiot fait valoir à juste titre que l’emploi d’un joueur a vocation à exister tant que le club dispose d’une équipe de football. »

Vers un arrêt Rabiot ?

