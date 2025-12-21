Bayeux tire le gros lot en 16es de la Coupe

Le rêve continue.

Pensionnaire de R1, Bayeux a hérité de l’OM lors du tirage au sort des 16es de finale de la Coupe de France, réalisé ce dimanche. Déjà tombeurs de deux clubs de divisions supérieures, Caen (N1) et Blois (N2), les Normands vivront le grand frisson contre un club participant à la Ligue des champions. L’autre club de R1 encore en lice, Montreuil, défiera une équipe de Ligue 2, Amiens.

Plusieurs affiches 100% Ligue 1 seront au programme : Angers-Toulouse, Nantes-Nice et… un derby entre le PSG et le Paris FC au Parc des Princes. Les deux clubs vont donc s’affronter deux fois en l’espace d’une semaine puisqu’ils se verront déjà le 4 janvier. Un autre match entre clubs de Ligue 1 pourrait s’ajouter au menu, puisque Lille accueillera le vainqueur du match qui oppose l’OL à Saint-Cyr-Collonges (R1) ce soir.

Les Hauts Lyonnais (N3) tenteront de réaliser l’exploit contre Lorient, tout comme Avranches (N2) face à Strasbourg et Chantilly (N2) contre Rennes. Les autres affiches ? Le Puy-Reims, Bastia-Troyes, Metz-Montpellier, Le Mans-Nancy, Istres-Laval, Orléans-Monaco et Sochaux-Lens. Les matchs auront lieu le week-end du 10-11 janvier.

On a déjà hâte.

Youth League : tirage abordable pour le PSG, l’OM et Monaco retrouvent des vieux copains