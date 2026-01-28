Vers un nouveau choc franco-français en barrages ?

La folie ! C’est un désastre pour l’OM, une contre-performance pour le PSG. Après le nul du champion de France contre Newcastle (1-1), le match nul et vierge de Monaco contre la Juve (0-0) et la large défaite marseillaise à Bruges (0-3), Marseille est éliminé, et le PSG et Monaco sont les deux seuls clubs français qui verront les barrages de Ligue des champions.

Surprise : ils peuvent s’affronter. Un tirage au sort déterminera qui de Monaco, 21e, ou de Qarabağ, 22e, le PSG, 11e finalement, affrontera. Monaco pourrait également tomber sur Newcastle qui a terminé 12e de la phase de ligue. Deux clubs d’un même pays peuvent s’affronter en barrages, comme avec le PSG et Brest la saison passée.

On en salive d’avance.

Tous les résultats de la dernière journée de Ligue des champions