Court, mais pas autant que les fiançailles de Derrickson Quirós. Après 44 jours, 9 matchs, aucune victoire et 4 nuls, l’entraîneur de West Bromwich Albion, Eric Ramsay, est licencié. Arrivé dans le nord de Birmingham le 11 janvier dernier, Ramsay, qui n’a rien à voir avec le chef Gordon, remplaçait Ryan Mason. En 14 mois, quatre coachs sont passés sur le banc de West Brom. Peut-être que Rennes est un exemple pour eux.

Avant de rejoindre l’Angleterre, Ramsay entraînait le Minnesota United et a atteint les demi-finales de conférence en MLS. Encore plus tôt, l’homme de 34 ans était le capitaine de l’équipe de futsal galloise, puis l’assistant de l’équipe nationale sur grand terrain.

L’oiseau ne vole pas bien haut

West Brom est dans la mouise. Actuellement 21es en Championship, les Baggies flirtent avec la zone rouge. La 22e place, occupée par Leicester qui eux aussi sont dans le pétrin, n’est qu’à un petit point. Ça sonne faux pour la grive musicienne.

44 jours, ça reste plus longtemps que Wilfried Nancy au Celtic quand même.

Le plus jeune entraîneur de l’histoire de la Premier League retrouve un banc