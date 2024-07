Vidéo : une belle baston lors de West Brom-Majorque

Les matchs les plus tendus de la saison sont les amicaux.

Après l’empoignade entre Levi Colwill et James McClean lors de Chelsea-Wrexham, on a encore eu le droit à une baston dans un match amical, ce samedi. Mais en plus violent, cette fois-ci. Alors que West Bromwich Albion accueillait dans son stade le RCD Majorque, la tension est montée à cinq minutes de la pause lorsque le milieu de WBA Jayson Molumby et le Majorquin Samú Costa – mais vous pouvez l’appeler Samú – ont décidé de régler leurs comptes. Les droites ont fusé et à la vidéo, l’Irlandais a semblé prendre le dessus sur son adversaire. Mais les deux hommes ont finalement été séparés, et les visiteurs se sont imposés (0-1) grâce au jeune David López (21 ans).

🤦‍♂️ El enganchón entre Molumby y Samú Costa… 📹 @IB3 pic.twitter.com/FPWDtpHy77 — Juanmi Sánchez (@JUANMISB97) July 27, 2024

Ne jamais emmerder un Irlandais.

