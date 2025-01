Un joueur de Majorque furieux après le harcèlement de sa femme en Arabie saoudite

Ça va être fun en 2034.

Dani Rodríguez, milieu offensif de Majorque, ne décolère pas. Sa femme, Cristina Palavra, a révélé avoir été harcelée sexuellement lors de la demi-finale de Supercoupe d’Espagne face au Real Madrid (0-3) le 9 janvier dernier, à la sortie du King Abdullah Sports City de Djeddah.

Palavra parle de « panique totale » et dénonce un manque de protection. « Quitter le stade a été difficile, raconte-t-elle sur la chaîne Baléares Esports IB3. Ils nous harcelaient, nous suivaient avec leurs téléphones portables, nous encerclaient alors que je portais les enfants, et ils ont même frappé certains supporters. »

« Bien plus grave que l’affaire Rubiales »

Malgré les témoignages, les instances espagnoles restent silencieuses. Pire, Rafael Louzan, président de la fédération, aurait minimisé l’incident. « C’est méprisable, fustige Rodríguez auprès de Marca. La fédération a peur de perdre des revenus. Ce que je condamne le plus, c’est que l’argent passe avant les valeurs. Ma femme a presque 40 ans, elle sait quand elle est harcelée ou qu’on lui touche le cul. »

Le joueur, qui dénonce des dirigeants « là pour s’enrichir », va plus loin : « Ce qui s’est passé à Djeddah avec nos femmes est bien plus grave que l’affaire Rubiales. Les hommes ont été agressés, les femmes harcelées, et personne n’a défendu nos proches. »

Même son propre club, Majorque, est ciblé : « Après sept ans ici, toujours à parler de famille, c’est incroyable qu’ils n’aient rien dit. Si le club n’a pas bien agi, je dois le dire. Ça ne veut pas dire manquer de respect à qui que ce soit. »

