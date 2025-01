Mbappé : la lumière dans la nuit

Quasiment trois mois jour pour jour ont séparé les deux premières confrontations de la saison entre Madrilènes et Barcelonais, toutes les deux conclues par une large victoire catalane. Trois mois qui ont pourtant transformé un joueur : Kylian Mbappé. Vivement critiqué, à l’issue de son premier Clásico, pour sa performance navrante –, l’international tricolore avait été signalé hors jeu à huit reprises, un petit exploit –, le numéro 9 de la Casa Blanca s’est cette fois hissé, en finale de la Supercoupe d’Espagne, au niveau auquel il est attendu depuis son déménagement dans la capitale espagnole.

⚽️ BUT DE KYLIAN MBAPPÉ ! La contre-attaque est fulgurante ! Vinícius récupère le ballon et le transmet à Mbappé, qui remonte le terrain avec brio avant d’ouvrir le score dans cette finale. 💥 Suivez le match en direct dans votre espace TV > https://t.co/4aKX3vuX6w#lequipeFOOT pic.twitter.com/HP5d8khEMf — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) January 12, 2025

Seul au monde

Buteur lors de la Supercoupe d’Europe face à l’Atalanta (2-0) mi-août, buteur – et passeur décisif, pour Rodrygo – face à Pachuca pour le retour de la Coupe intercontinentale (3-0) courant décembre, Mbappé n’a pas fait mentir le proverbe : il a de nouveau marqué, pour sa troisième finale de la saison. Avec une ouverture du score précoce dès la 5e minute et presque contre le cours du jeu, mais qui n’a pas suffi à booster ses coéquipiers : absorbés collectivement, les Madrilènes ont ensuite mangé quatre buts avant même la mi-temps. Et c’est grâce à Mbappé que la lumière s’est rallumée, bien plus tard, côté merengue : partie seule au but, la recrue majeure de l’été madrilène a provoqué l’expulsion de Wojciech Szczęsny, peu avant l’heure de jeu, et donc le coup franc qui a mené à la réduction de l’écart de Rodrygo. Cela n’a toutefois été qu’une étincelle, malgré un Kyky qui a continué de tambouriner jusqu’au coup de sifflet final.

🟥 CARTON ROUGE POUR SZCZESNY ! Le gardien commet une faute grossière sur Kylian Mbappé en dehors de sa surface. Sanction pour le portier ! Suivez le match en direct dans votre espace TV > https://t.co/4aKX3vuX6w#lequipeFOOT pic.twitter.com/fGowZwIugm — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) January 12, 2025

Les Madrilènes se sont lourdement inclinés et la performance de Mbappé – pourtant diminué pendant la majeure partie de la rencontre à cause d’une douleur à la cheville sentie dès le quart d’heure de jeu – a été la seule que Carlo Ancelotti a soulignée en conférence de presse : « Je ne retiens rien d’autre que le match de Mbappé, c’était un très bon match pour lui, il a très bien joué, il a marqué un but. Pour le reste, nous devons oublier cela et regarder vers l’avant. » En 2024-2025, l’attaquant français comptabilise désormais 14 buts et 3 passes décisives, en 27 apparitions toutes compétitions confondues avec sa nouvelle équipe. Frustré, à l’arrivée, par la défaite et la perte d’un premier titre cette saison, il semble tout de même avoir retrouvé un niveau auquel on ne l’avait plus vu évoluer depuis plusieurs mois : vitesse, imprévisibilité, percussion. Reste à savoir si l’embellie se confirmera dans les semaines à venir, ou s’il ne s’agissait que du flashback d’une époque révolue.

🇫🇷 Kylian Mbappé (7) ayant le joueur ayant inscrit le plus de buts contre le FC Barcelone en compétition officielle depuis 2021 à égalité avec Karim Benzema. #RMAFCB — Stats Foot (@Statsdufoot) January 12, 2025

Carlo Ancelotti : « Je ne garde que Mbappé, le reste on oublie »