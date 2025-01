Fais venir So Foot et Brendan Chardonnet dans ton club !

Parce que les terrains stabilisés. Parce que les maillots XL pour tout le monde. Parce que l’arbitre de touche qui est aussi le dirigeant de l’équipe adverse. Parce que la bière de la troisième mi-temps. Parce que le foot pro, c’est 365 jours par an, on s’est dit que le foot amateur méritait sa journée : le Vrai Foot Day.

Et après Steve Savidan, Benjamin Nivet, Pierre Lees-Melou et Yannick Cahuzac, c’est au tour du capitaine du Stade brestois Brendan Chardonnet d’être le parrain de l’événement !

Organisée, pour la 5e édition, le samedi et dimanche 22 et 23 mars 2024 par notre magazine So Foot, elle célèbre le football du dimanche et doit permettre à tous les clubs, entraîneurs, joueurs et bénévoles qui font vivre le football français au quotidien de se faire connaître et de médiatiser leurs actions. Surtout si elles vont dans le sens du vivre-ensemble et de la fête.

Si vous voulez retrouver Brendan derrière la rambarde de votre club avec toute la rédaction de So Foot et sofoot.com pour assister et couvrir votre match comme si c’était une finale de Ligue des champions, il suffit d’inscrire son club sur le site du Vrai Foot Day et d’attendre les instructions par email.

Si vous hésitez encore, n’hésitez pas à jeter un œil à la journée vécue par le Paotred du Tarun, vainqueur du Grand Prix 2019, pour son derby des Chapelles ou le FC Chavagnes – la Rabatelière, vainqueur du Grand Prix 2020, pour son match Chauves vs Chevelus.

