Droits TV : Bein Sports ne veut pas être le dindon de la farce

« Personne n’aurait pu faire mieux. »

La gestion des droits TV du foot français vire au sketch, et pourrait bien s’achever en théâtre de boulevard. Tandis que la plateforme britannique DAZN menace d’abandonner les droits de Ligue 1 à la fin de la saison si la LFP ne consent pas à une grosse ristourne sur ses 375 millions d’euros annuels (pour huit matchs sur neuf), selon L’Équipe, Bein Sports guette en embuscade.

Car si la Ligue cède aux exigences de DAZN – ou si le contrat est tout bonnement rompu – la chaîne qatarienne pourrait exiger un traitement similaire. Et ça se comprend : pourquoi continuer à casquer 78,5 millions d’euros par an pour un seul match (plus 20 millions d’euros théoriques de sponsoring jamais concrétisés) quand l’autre diffuseur menace de jeter l’éponge contre une baisse des prix ?

Un nouveau caillou dans les bottes de Labrune

Alors que les discussions avec DAZN se poursuivent sous médiation judiciaire (le groupe réclame en justice un total de 573 millions d’euros à la LFP « pour manquement observé » et « tromperie sur la marchandise »), Bein joue la carte de la diplomatie, tout en rappelant, à demi-mot, son expérience des rapports de force avec la LFP. En 2020, déjà, elle n’avait pas hésité à saisir la justice pour rendre ses matchs sous-licenciés à Canal+ après la débâcle Mediapro. Pas de raison de rester sage si les règles changent en cours de match. Bref, Vincent Labrune, qui clamait que « personne n’aurait pu faire mieux », semble désormais à deux doigts d’avoir deux incendies à éteindre.

Vivement la prochaine visio.

