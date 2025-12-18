Mbappé tient le Real à bout de bras et touche du doigt un record

Un doublé pour fêter la victoire pénale.

Contre Talavera, club de quatrième division, le Real Madrid a encore eu besoin de Kylian Mbappé pour éviter le traquenard (3-2). Un doublé de plus, et voilà le Français à 58 buts en 2025, à un souffle du record de Cristiano Ronaldo sur une année civile. Autant dire que la chasse est officiellement ouverte.

Xabi Alonso ne fait même plus semblant. « Il a toujours ce don pour marquer », a lâché l’entraîneur madrilène, lucide. « Il a été décisif sur les deux buts. » Et si Mbappé est resté sur le terrain jusqu’au bout, ce n’est pas pour le folklore : « Le troisième but était essentiel. » Traduction : quand ça tangue, on s’accroche à Kylian.

Mbappé-dépendants, et alors ?

Le problème, c’est que le Real s’y accroche un peu trop. « Les chiffres sont là », reconnaît Xabi Alonso, qui ne se cache plus derrière le discours collectif. « Nous avons besoin que d’autres joueurs soient aussi efficaces devant le but. » Message envoyé au reste de l’attaque, Rodrygo compris.

Même face à Talavera, Madrid n’a jamais réussi à tuer le match. « L’objectif était de se qualifier », a rappelé Alonso, pas franchement euphorique. « Mais il nous a manqué de la régularité et de la maturité. » En clair : Mbappé empile, le Real survit, et Xabi Alonso sait très bien que ça ne suffira pas longtemps. À Séville, samedi, il n’y aura pas de quatrième division pour amortir.

Le fumier avait déjà tout prévu

Saúl Ñíguez : « Le Real Madrid est célèbre pour ce qu’il a gagné, mais il n’a pas de supporters »