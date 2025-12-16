Le PSG condamné aux prud'hommes à verser plusieurs millions à Mbappé

On ne lave plus le linge sale en famille.

Un mois après une audience électrique devant le conseil des prud’hommes de Paris, Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain sont fixés. Ce mardi, le club a été condamné à verser environ 61 millions d’euros à son ancien joueur, d’après les informations de RMC Sport. Les avocats du joueur ont été très satisfaits de ce résultat.

Des « méthodes de voyous » dénoncées par le clan Mbappé

L’actuel joueur du Real Madrid réclamait 263 millions d’euros à son ancien club en raison d’un licenciement sans cause, de prime à la signature et de travail dissimulé. La défense du joueur avait fustigé les « méthodes de voyou » du PSG, rien que ça. De son côté, le club de la capitale en réclamait 440 millions, mettant en avant des « manquements graves » de son attaquant et son double jeu en marge de sa non-prolongation. Le Paris Saint-Germain a été débouté de l’ensemble de ses demandes.

Au terme d’une dernière saison tempétueuse, marquée par des désaccords avec Luis Enrique, des envies d’ailleurs, des performances moins abouties et une nouvelle désillusion en Ligue des champions, l’attaquant était parti avec pertes et fracas. Lorsqu’il y repensera, il pourra maintenant se moucher dans les billets.

Les affaires sont les affaires.

