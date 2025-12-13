Revivez Metz-PSG (2-3)

- Ligue 1
Coup de sifflet final à Metz ! Le PSG s'impose finalement dans la douleur. Après avoir dominé les débats dans un premier temps, Paris a baissé le pied et laissé la porte entrouverte à Metz qui y a cru jusqu'au bout, mais ça n'a suffi pour les hommes de Stéphane Le Mignan, toujours derniers. Le PSG reprend provisoirement la tête du championnat, en attendant le résultat de Lens. Belle soirée à tous !
Jaune pour Kouao pour un tacle vraiment pas beau sur Doué...
C'est un peu la panique dans les rangs parisiens, les défenseurs du PSG n'arrivent plus se relancer correctement.
Cinq minutes de temps additionnel, Beraldo fait son entrée en jeu, Mbaye sort.
Metz pousse, Paris tient bon.
Le Mignan y croit, quadruple changement ! Abuashvili, Stambouli, Touré et Sabaly entrent, Tsitaishvili (le meilleur messin ce soir et de loin), Mbaye, Traoré et Deminguet sortent.
Tsitaishvili fait un petit numéro sur son côté gauche, trouve Hein qui lui remet d'une talonnade et le Géorgien tire en première intention et bat Safonov ! Tout est relancé !
⚽ OHHH QUEL BUT MESSIN !!!!!
Oh Barcola ! Le Français rentre sur son pied droit et enroule un tir puissant qui finit sa course juste au-dessus, Fischer était battu sur ce coup.
Hein se charge du coup franc, c'est directement dans les gants de Safonov. C'est pas Auxerre toutes les semaines en face.
Jaune pour Zaïre-Emery pour avoir déséquilibré Tsitaishvili dans sa course. WZE est furieux, c'est rare de le voir comme ça.
Touché, Yegbe quitte ses partenaires. Stéphane Le Mignan choisit Sadibou Sané pour le remplacer.
Il va bien falloir allumer la télé dans quelques semaines pour suivre le petit Mbaye à la CAN avec le Sénégal. C'est très très sérieux, tout comme le reste de l'effectif des Lions de la Téranga d'ailleurs.
LA BARRE POUR MBAYE ! L'ailier parisien met une vitesse à Gbamin et envoie un coup de canon dans un angle difficile qui vient s'écraser sur la barre messine ! Dans la foulée, Doué enroule une belle frappe et Fischer sort une parade supplémentaire !
Et Enrique choisit en plus de faire entrer l'artillerie lourde : Barcola et Kvaratskhelia IN, Ndjantou et Ramos OUT.
Alors que Metz poussait fort pour revenir, il a suffi d'un ballon à Mbaye pour lancer Doué en profondeur, toute la défense messine était restée à l'avant. Au bout de sa course, le Français ouvre son pied et bat Fischer ! 3-1 pour Paris !
⚽ LA CLIM SIGNÉE DÉSIRÉ DOUÉ !!!
Au tour de Kouao de s'illustrer ! Le latéral messin a un peu d'espace devant lui et choisit de tirer de loin, Safonov détourne en corner !
La reprise de Diallo ! L'avant-centre sénégalais est trouvé par Tsitaishvili sur un long centre enroulé et reprend en première intention mais sa volée fuit le cadre de Safonov.
Paris a des situations mais n'arrive pas tuer le match. De l'autre côté, Metz a un peu plus d'espaces qu'en début de match, mais ça pêche techniquement dans les derniers gestes.
Encore un arrêt pour Fischer ! Le Danois sort une nouvelle tentative croisée de Ramos, c'était cadré et dangereux.
Oh Tsitaishvili qui élimine Zabarnyi mais vendange complètement son centre ensuite... Il y avait largement mieux à faire.
Ndjantou s'essaye dans un angle très fermé, Fischer est contraint à la parade. Match très intéressant du jeune joueur parisien.
De retour à Metz, avec un changement fort de Luis Enrique dès le retour des vestiaires : entrée de Doué, sortie de Ruiz !
La pause à Saint-Symphorien ! Paris est logiquement devant au score après avoir dominé le premier acte, mais pas définitivement à l'abri, la faute à un but de l'espoir de Deminguet. On se ravitaille et on se retrouve dans quinze minutes.
Sauvetage XXL signé Yegbe devant Ramos, alors que le Portugais allait se retrouver encore une fois seul face à Fischer.
Cinq minutes de temps additionnel dans cette partie qui s'est complètement emballée depuis un gros quart d'heure, et on ne va pas s'en plaindre.
Côté gauche, Tsitaishvili centre vers Diallo, et au bout d'un jeu de flipper dans la surface parisienne, le ballon revient dans les pieds de Deminguet qui envoie un missile dans une cage délaissée par Safonov. C'est parfait pour le suspense, tout ça.
⚽ OH LE BUT MESSIN VENU DE NULLE PART !!!
Sur le côté gauche, Mbaye se débarrasse bien trop facilement de Kouao puis adresse un centre millimétré à destination de Ndjantou, qui conclut devant Fischer. Un but estampillé titis parisiens.
⚽ ET DEUX POUR LE PSG !!! C'EST CLINIQUE !
Nouvelle situation dangereuse pour le PSG. Ruiz trouve Ramos pour un face-à-face avec Fischer, qui sort rapidement, et contraint le Portugais à laisser le cuir à Lee, qui frappe au-dessus.
L'un des tous premiers ballons touchés par Diallo dans la surface parisienne et la charnière Zabarnyi-Pacho lui saute dessus en quelques millièmes de seconde. Rien à faire pour les Grenats pour le moment.
Après un corner joué à deux, Lee enroule un centre dans la surface, Ramos s'impose encore et cette fois, sa tête trompe Fischer. Les Parisiens sont devant, en espérant que ça réveille un peu les Messins.
⚽ L'OUVERTURE DU SCORE POUR LE PSG DE LA PART DE RAMOS !!!
Coup franc bien placé à 25 mètres environ de la cage adverse pour les Parisiens. Lee s'en charge, ça s'envole au-dessus de la barre de Fischer.
On est quand même sur un bon gros rythme de sénateurs jusque-là. Qui pour allumer une mèche ?
Et Fischer encore mis à contribution sur une remise de la tête dangereuse de Kouao. Le Danois est obligé de se déployer pour éviter une catastrophe.
L'arrêt de Fischer ! Sur un coup franc parisien, Ramos place une tête croisée mais le gardien s'interpose grâce à son entre-jambes. Il reste (logiquement) au sol quelques instants...
Première situation messine avec un centre puissant venu de la droite à destination de Hein, qui ne peut contrôler correctement le ballon. Safonov est peinard pour l'instant.
Le PSG est dans un fauteuil pour le moment et a installé son jeu de possession dans le camp messin, sans se montrer tranchant dans le dernier tiers néanmoins.
Ramos décale Zaïre-Emery sur la gauche dans la surface messine mais le jeune Français est parfaitement pris par Gbamin.
De l'inquiétude côté messin puisqu'Habib Diallo reste au sol. Le Sénégalais a même enlevé une chaussette et un crampon.
Longue ouverture de Zabarnyi dans la profondeur vers Mbaye, qui tente un centre intéressant vers Ramos, pas assez prompt pour surgir.
Paris s'empare du cuir sur ces premiers instants, sans grande surprise.
C'EST PARTI À METZ !
Côté PSG, toujours pas de onze au complet en Ligue 1, et Luis Enrique doit faire des choix. Toujours, a priori, dans un 4-3-3 habituel : Safonov - Zaïre-Emery, Zabarnyi, Pacho, Hernandez - Ruiz, Vitinha, Ndjantou - Mbaye, Ramos, Lee.
Metz se présente en 4-2-3-1, avec la présence d'Habib Diallo devant. La compo entière est ici : Fischer - Colin, Gbamin, Yegbe, Kouao - Traoré, Deminguet - Tsitaishvili, Hein, Mbaye - Diallo.
Bonjour à tous ! On se retrouve à Saint-Symphorien pour un duel entre Metz, lanterne rouge de notre Ligue 1, et le PSG, dauphin de Lens. On peut voir beaucoup de buts aujourd'hui.
