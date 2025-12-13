Revivez Metz-PSG (2-3)

Coup de sifflet final à Metz ! Le PSG s'impose finalement dans la douleur. Après avoir dominé les débats dans un premier temps, Paris a baissé le pied et laissé la porte entrouverte à Metz qui y a cru jusqu'au bout, mais ça n'a suffi pour les hommes de Stéphane Le Mignan, toujours derniers. Le PSG reprend provisoirement la tête du championnat, en attendant le résultat de Lens. Belle soirée à tous !