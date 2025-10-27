Ce qu’il faut retenir de la neuvième journée de Ligue 1

Le golazo du week-end

Cette neuvième journée de Ligue 1 avait admirablement bien commencé niveau spectacle. Muet depuis le début de la saison, Matthis Abline aura attendu son vingtième tir pour faire mouche, et de quelle manière ! D’une demi-volée absolument surpuissante, le jeune attaquant nantais a transpercé la cage d’Obed Nkambadio, le ballon ressortant même immédiatement des filets du fait de la puissance de la frappe. De quoi montrer la voie, dans un week-end certes moins prolifique que le précédent, mais pas avare en très jolis buts. Mention spéciale au Messin Ibou Sané, au Lyonnais Afonso Moreira (en plus de la dramaturgie du scénario) ou au Niçois Sofiane Diop pour la note artistique. Sans oublier le maître en la matière au sein de l’Hexagone, Joaquín Panichelli, qui avait parfaitement lancé Strasbourg d’une énième tête gagnante, quatre jours après avoir illuminé l’Europe. Encore une sacrée fête des buteurs.

La mise au point du week-end

On ne dépossède pas le PSG de son fauteuil de leader comme cela. Après deux nuls consécutifs (contre Lille puis Strasbourg), les champions de France avaient vu l’OM leur passer devant et commencer à avoir des étoiles dans les yeux. En déplacement à Brest, Achraf Hakimi et ses coéquipiers ont remis quelques pendules à l’heure. Le Marocain a inscrit un doublé, Vitinha a encore rayonné (que dire de cette offrande sur le premier but ?) et les Rouge et Bleu ont joué à leur main en Bretagne. Une belle satisfaction, d’autant que Marquinhos a fait son retour à la compétition, tandis que Désiré Doué – buteur – et Ousmane Dembélé ont tranquillement poursuivi leur retour en forme.

Une belle opération vite suivie d’une deuxième : quelques heures plus tard, Marseille s’inclinait pour la première fois depuis près de deux mois en championnat, sur la pelouse de Lens. Une aubaine pour les Parisiens, qui trônent de nouveau en tête de la Ligue 1 ce lundi matin. Et un très gros coup pour les Nordistes, qui ont donc pris 13 des 15 derniers points disponibles. Et grillent eux aussi la politesse aux Phocéens pour s’installer comme nouveaux dauphins du championnat. À ranger également au rayon bonnes affaires : le succès arraché sur le fil par l’OL contre Strasbourg, qui replace les hommes de Paulo Fonseca à la quatrième place d’un classement suffocant tout en haut.

Le flop du week-end

Un chamboulement permis notamment par le naufrage d’un homme : Benjamin Pavard. Déjà malheureux dans la semaine à Lisbonne, le défenseur marseillais s’est troué à Bollaert. Une disasterclass débutée par un penalty concédé à Odsonne Edouard. Avant d’y aller de son but contre son camp (un combo inédit depuis au moins 20 ans en Ligue 1), histoire d’offrir une bonne fois pour toutes la victoire aux Lensois. « Cette défaite est pour moi, j’ai commis des erreurs et j’en prends l’entière responsabilité, s’est-il excusé après coup auprès des supporters olympiens sur Instagram. Quand on porte ce maillot, on se doit d’être irréprochable, et ce soir, je ne l’ai pas été. » Même Ismaël Doukouré (un but contre son camp et un rouge après avoir mâchouillé la cheville de Malick Fofana) doit s’incliner.

Le cancre du week-end

Le FC Metz regrette-t-il d’être remonté en Ligue 1 ? Sept défaites en neuf journées, aucune victoire, 26 buts encaissés… Le bilan est alarmant en Lorraine, et un retour en Ligue 2 semble déjà promis à la bande de Stéphane Le Mignan. Dimanche contre Lille, Gauthier Hein et compagnie ont encore coulé à Lille, baladés tout au long de la partie. Résultat : six buts encaissés face à une équipe en mode économie d’énergie dès l’heure de jeu, le tout accompagné d’une impression assez gênante. Pire encore : titularisé dans les buts pour essayer de changer les choses, le malheureux Pape Sy a dû sortir sur civière après un choc à la tête. Le mois d’octobre n’est même pas encore terminé que tout cela ressemble déjà à une (très) longue saison en enfer.

Les rebonds du week-end

À l’inverse, trois des neuf équipes à s’être imposées dans ce week-end sans match nul l’ont fait pour la toute première fois depuis le mois d’août. En pleine lutte pour leur survie, Nantes, Angers et Le Havre ont en effet montré les dents pour glaner chacun leur deuxième succès de l’exercice. Les Canaris s’en sont donc remis à Matthis Abline et au revenant Youssef El-Arabi pour dompter le Paris FC, les Normands sont allés braquer Auxerre grâce à un Abdoulaye Touré retrouvé et Angers a fait tomber Lorient grâce à Prosper Peter et à son remplaçant, Sidiki Chérif. Une première depuis… l’ouverture du championnat pour les Scoïstes.

Avertissement. Les jeux d’argent et de hasard peuvent être dangereux : Pertes d’argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez des conseils sur joueurs-info-service.fr ou au 09 74 75 13 13 (Appel non surtaxé)

Découvrez les affiches de la première journée de Ligue 1