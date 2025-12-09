Coupe arabe : la Jordanie punit l’Égypte, signe un sans-faute et file vers les quarts

Les Émirats n’ont pas laissé passer l’occasion.

Une entame parfaitement négociée, un doublé d’Al-Ghassani en moins de 20 minutes et un succès logique (3-1) qui leur ouvre la porte des quarts. Comme l’Égypte, le Koweït sort de la Coupe arabe sans avoir vraiment pesé. Les Émirats, deuxièmes du groupe derrière la Jordanie, défieront eux aussi un ogre du groupe D selon le verdict final de la poule.

Pharaons en Afrique et chatons au Qatar

Trois matchs, trois victoires : la Jordanie a plié le groupe C sans trembler et a terminé le travail en écartant l’Égypte (3–0). Les Pharaons, dépassés dans tous les secteurs, sortent dès la phase de groupes, incapables de suivre le rythme imposé.

Les Jordaniens, eux, valident leur billet pour les quarts avec la confiance tranquille d’une équipe qui a dominé son tableau du premier au dernier jour. En guise de récompense, un duel à venir contre un cador du groupe D : l’Irak ou l’Algérie.

Un réveil de tombeau difficile.

L’Iran et l’Égypte s’opposent à l’idée d’être le « match des fiertés » au Mondial 2026