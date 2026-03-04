Dele Alli s’entraîne de nouveau du côté de Tottenham… seul

Tiens, revoilà quelqu’un. Comme le rapporte The Athletic, Dele Alli est de retour sur les terrains à Londres, du côté de Tottenham. Son ancien club lui a ouvert les portes du centre d’entraînement de Hotspur Way afin qu’il s’entraîne individuellement pendant quelques semaines le temps de retrouver un club. Le média américain précise aussi que le joueur de 29 ans a été aperçu mercredi en train de charbonner avec un entraîneur personnel.

Tottenham, en souvenir de ses heures de gloire

En quête de constance après des échecs à Everton puis à Beşiktaş, marqués également par une dépression avouée, il avait rejoint Côme en janvier 2025 avant de repartir après huit petits mois chaotiques. Et depuis ? Plus rien. Le milieu offensif peine à retrouver un club. Avec seulement dix petites minutes au compteur en Italie et un carton rouge écopé face à l’AC Milan, l’Anglais n’avait pas été sensas’ et avait même carrément déçu, même si tout le monde savait qu’il revenait de loin suite à la dépression qu’il a traversée.

Mais avant de ne devenir que l’ombre de lui-même, Dele Alli a brillé avec le maillot des Spurs, empilant 67 caramels en 269 rencontres. Vice-champion d’Angleterre en 2017 et finaliste de la Ligue des champions en 2019, l’international anglais a marqué la fin des années 2010 et le début des années 2020 de Tottenham.

Et maintenant le Dele, il a la dalle.

