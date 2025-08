Dele Alli à Côme : 10 minutes et puis s'en va ?

Alli express.

À 29 ans et après avoir été signé par le Côme 1907 en janvier dernier, Dele Alli n’a pas convaincu Cesc Fàbregas de le conserver dans son effectif. En contrat jusqu’en juin 2026, le milieu offensif aurait été mis à l’écart et serait déjà poussé vers la sortie après six mois en Italie, selon le Daily Mail.

Une déception de plus

Ses statistiques en Serie A sont peu flatteuses : 10 minutes jouées et un carton rouge écopé contre l’AC Milan en mars dernier. Un retour sur les terrains catastrophique, alors que Dele Alli n’avait pas foulé les pelouses depuis février 2023 avec le Beşiktaş.

Sa mise à l’écart par Cesc Fàbregas est un nouveau coup dur dans la carrière de l’Anglais, qui s’était confié lors d’une interview en 2023 sur les traumatismes qui l’ont affecté depuis son plus jeune âge. L’ancien meilleur jeune de Premier League avec Tottenham s’éloigne encore un peu de son objectif : retrouver la sélection anglaise pour la Coupe du monde 2026.

En compétition avec João Félix pour la plus grosse déception du football moderne ?

Maxence Caqueret percute un bus à Côme