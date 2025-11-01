S’abonner au mag
Naples et Côme se marchent dessus

Naples 0-0 Côme

La sieste de l’après-midi.

Naples et Côme ont offert une nouvelle illustration que marquer en Serie A est bien galère. Les hommes d’Antonio Conte et ceux de Cesc Fàbregas ont offert un beau duel, plutôt dominé par les visiteurs et leurs francese Lucas Da Cunha, Maxence Caqueret et Jean Butez. Álvaro Morata, capitaine comasque, a même raté son penalty, l’envoyant sur Vanja Milinković-Savić (26e). Il n’a toujours pas marqué. En face, Scott McTominay, Frank Anguissa et les Napolitains ont offert une belle bataille. Naples concède des points pour la première fois de la saison à domicile.

Une seule défaite pour Côme cette saison

Naples n’a pas eu d’occasions, mais Naples enchaîne un deuxième match sans prendre de but, et Naples conserve sa place de leader. Elle est sous la menace de la Roma, qui se déplace à Milan dimanche soir. Côme est cinquième, et n’a toujours perdu qu’une fois cette saison. Les sept premiers se tiennent en sept points.

Le premier nul de la saison pour les Napolitains.

Naples est champion d’Italie !

