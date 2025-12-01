Le frère de Paul Pogba le félicite de son retour sur LinkedIN

La magie de LinkedIN.

De retour sur les terrains après 811 jours d’absence, Paul Pogba a pu bénéficier d’une acclamation à chacune de ses deux entrées en jeu, d’abord à Rennes (défaite 1-4), puis à domicile ce samedi lors de la victoire de l’AS Monaco face au PSG (1-0).

Un retour qui a attiré les regards de nombreux fans de football, mais également ceux de ses deux frères, Mathias et Florentin. Une semaine après le grand retour du frérot, Mathias a publié un long message sur le réseau social LinkedIn, pour féliciter son frangin.

« Tu n’as jamais cessé de croire »

« Si les gens savaient vraiment ce qu’on a traversé, commence Mathias Pogba, lui qui a été impliqué dans les affaires judiciaires qui ont entouré Paul ces dernières années. Deux ans loin des terrains, de ce que tu aimes depuis que t’es gamin. Deux ans à encaisser des mots, des jugements des regards. Deux ans d’injustice, qui auraient pu briser n’importe qui. Mais toi jamais. »

« Te revoir fouler un terrain après cette tempête, c’est fort, continue le grand frère du champion du monde 2018. Tu n’as jamais cessé de croire, de travailler dans l’ombre. Ce retour, c’est plus qu’un comeback sportif. C’est le POGBACK. C’est un symbole. […] Je vois la fierté de notre famille, de nos quartiers, de ceux qui nous ressemblent. À toi de jouer maintenant. Coupe du monde en vue… »

Il a peut-être perdu son numéro de téléphone.

