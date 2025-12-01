Le procès de Baptiste Valette pour viol aggravé débute

Procès en cour criminelle.

Désormais gardien de Grasse en National 2, Baptiste Valette, 33 ans, comparaît ce lundi devant la cour criminelle de Meurthe-et-Moselle pour un viol aggravé datant du 15 décembre 2019.

À l’époque, il avait 27 ans et jouait en Ligue 2 à Nancy. Il est accusé d’avoir violé une jeune femme de 18 ans à la sortie d’une boîte de nuit du centre-ville et de lui avoir imposé plusieurs pénétrations vaginales et anales. L’ex-joueur, en état d’ébriété lors des faits, parle d’un rapport « consenti » et explique ne pas avoir donné son vrai nom à la victime en raison de sa notoriété et de sa situation personnelle. Les experts notent que la plaignante reste « en état de stress post-traumatique », tandis que Valette « semble être passé à autre chose », dans des propos rapportés Ouest-France.

Depuis sa mise en examen, il est sous contrôle judiciaire et a poursuivi sa carrière à Cholet et à Sochaux, où il a majoritairement joué pour la réserve. Il encourt jusqu’à 20 ans de réclusion criminelle. Le procès doit durer trois jours et se terminer mercredi.

