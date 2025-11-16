But de dingue à Vitré, Bordeaux qualifié... le récap de la Coupe de France

La folie !

Un retourné acrobatique du gardien, et voilà l’Avant-Garde de Plouvorn. Le pensionnaire de Régional 1 s’est qualifié pour le 8e tour de la Coupe de France grâce à un but complètement dingue, récupéré par le média NationalFootball. On joue la dernière minute du temps additionnel. Les locaux de l’AS Vitré sont proches de se qualifier lorsqu’Aurélien Deniel, gardien des visiteurs, envoie un retourné acrobatique sur le dernier corner de la partie. Les Finistériens, parmi lesquels est né Yvon Le Roux, se qualifient ensuite aux tirs au but.

🚨🏆 𝗖'𝗘𝗦𝗧 𝗖𝗢𝗠𝗣𝗟𝗘̀𝗧𝗘𝗠𝗘𝗡𝗧 𝗙𝗢𝗨 𝗖𝗘 𝗤𝗨'𝗜𝗟 𝗦𝗘 𝗣𝗔𝗦𝗦𝗘 𝗔̀ 𝗩𝗜𝗧𝗥𝗘́ !!! 🤯🤯🤯 Alors que les locaux de l'AS Vitré (N3) menaient 1 à 0 depuis la sortie des vestiaires, le gardien de l'AG Plouvorn (R1) a lâché cette 𝗥𝗘𝗧𝗢𝗨𝗥𝗡𝗘́𝗘… pic.twitter.com/j1qBGDhNWZ — NationalFootball 🇫🇷 (@nationalfoot_) November 16, 2025

Le petit Poucet et deux clubs de Ligue 2 éliminés

Dernière équipe de district encore en lice, Bobigny s’incline contre Villeneuve-la-Garenne, club de R2, aux tirs au but. Les Réunionnais de la Saint-Pauloise verront le 8e tour. Comme Bordeaux, vainqueur sans éclat de l’Entente Boé/Bon-Encontre, club de la banlieue d’Agen (1-0). En 2011, le PSG de Nenê s’y était déplacé (contre le SUA), et l’avait difficilement emporté (3-2). Les clubs de Ligue 2 du Red Star, de Nancy et de Montpellier passent sans encombres.

Au rayon des belles histoires, la Sainte-Anne de Reims, club de R2, scalpe le GFC Ajaccio (N3) (2-1), Périgny (R1), en banlieue de La Rochelle, atteint les 64es de finale pour la première fois de son histoire, et Blois résiste contre Clermont-Ferrand, et finit par s’imposer au bout du bout de la séance de tirs au but (1-1, 7-6 aux TAB). Excepté la saison 1996-1997 et le scalp du PSG de Raí en huitièmes de finale, la capitale de l’Auvergne confirme qu’elle n’est pas une terre de Coupe de France. Enfin, dans le seul duel 100% Ligue 2 du week-end, Dunkerque fait chuter Boulogne (2-2, 5-4 aux TAB).

Le 8e tour se disputera le dernier week-end de novembre.