L’entraîneur des gardiens de Bordeaux suspendu un an

Une sanction bien méritée.

Lors de la victoire des Girondins de Bordeaux sur la pelouse de l’AS Mazères Uros Rontignon en Coupe de France (4-3), l’entraîneur des gardiens des Bordelais – Wilfrid Rastoll – avait dépassé les bornes en menaçant l’arbitre principal, à qui il a aussi balancé des insultes homophobes : « T’es une merde, t’es nul, t’es une mauviette, tapette, viens je t’attends ! »

Exclu après cet accrochage, Wilfrid Rastoll vient d’être suspendu un an – dont trois mois avec sursis – par la commission fédérale de discipline, comme le rapporte le site FootAmateur. Le motif de cette suspension retenu par la commission est le suivant : « récidive d’avertissements comportement intimidant, injurieux, blessant, excessif /déplacé envers officiel au cours de la rencontre ».

Tout ça pour un match de Coupe de France contre une équipe de R1…

