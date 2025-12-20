S’abonner au mag
  • France
  • Girondins de Bordeaux

L’entraîneur des gardiens de Bordeaux suspendu un an

SO
L’entraîneur des gardiens de Bordeaux suspendu un an

Une sanction bien méritée.

Lors de la victoire des Girondins de Bordeaux sur la pelouse de l’AS Mazères Uros Rontignon en Coupe de France (4-3), l’entraîneur des gardiens des Bordelais – Wilfrid Rastoll – avait dépassé les bornes en menaçant l’arbitre principal, à qui il a aussi balancé des insultes homophobes : « T’es une merde, t’es nul, t’es une mauviette, tapette, viens je t’attends ! »

Exclu après cet accrochage, Wilfrid Rastoll vient d’être suspendu un an – dont trois mois avec sursis – par la commission fédérale de discipline, comme le rapporte le site FootAmateur. Le motif de cette suspension retenu par la commission est le suivant : « récidive d’avertissements comportement intimidant, injurieux, blessant, excessif /déplacé envers officiel au cours de la rencontre ».

Tout ça pour un match de Coupe de France contre une équipe de R1…

La masse salariale des Girondins de Bordeaux restera encadrée par la DNCG

SO

À lire aussi
Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain
  • Récit
Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain

Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain

C’est l’histoire d’un élève modèle issu d’une famille modèle qui avait tout pour vivre le rêve américain, mais qui se retrouve aujourd’hui accusé du meurtre du PDG de la première compagnie d’assurances santé privée des États-Unis. Son procès commence ce lundi 1er décembre dans l'État de New York, il risque la peine capitale.

Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Safonov doit-il devenir le gardien titulaire du PSG devant Chevalier ?

Oui
Non
Fin Dans 23h
100
74

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!