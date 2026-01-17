Première défaite en N2 depuis septembre pour Bordeaux, première victoire depuis août pour Chambly

Les Herbiers 2-1 Bordeaux

Buts : Adekalom (29e) et Butrot (34e) pour les Vendéens // Vallette (90e +6) pour les Girondins

L’effet interview de Gérard Lopez ? Pour la première fois en championnat depuis le 13 septembre Bordeaux est tombé. Le piège des Herbiers, petite bourgade (mais pas sous-préfecture !) de Vendée un peu connue au niveau du foot, s’est refermé. Bordeaux reste leader du groupe A de National 2, mais n’a plus de points d’avance sur La Roche-sur-Yon. La préfecture du 85 a gagné à Chauray et a disputé un match en moins que les Girondins. Les Herbiers sont quatrièmes, à deux points, et également avec un match en moins.

Surprise dans l’Oise, Nîmes s’incline aussi

Plus tôt dans la journée, c’est un autre ancien club de Ligue 2 qui a créé la surprise en National 2. Dans le groupe B, Chambly s’est imposé contre Colmar (1-0) et gagne pour la première fois depuis… août. Les joueurs de l’Oise restent derniers de leur groupe. Dans le groupe C, Nîmes a aussi calé, s’inclinant à Istres (0-2). Les Crocos sont quatrièmes, derrière Cannes, le GFA 74 et le leader, les Lusitanos Saint-Maur.

Les grandes manœuvres commencent.