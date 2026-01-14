Gérard Lopez répond sèchement à Bixente Lizarazu

L’outrecuidance, l’aplomb, le toupet ou encore le culot pourraient avoir pour définition dans le dictionnaire l’un des visages les plus détestés du foot français. Dans un entretien accordé à L’Equipe, Gérard Lopez s’est montré assez remonté. Envers qui ? Un peu tout le monde.

Méprisant les critiques, le président et propriétaire des Girondins de Bordeaux déclare ne rien avoir à gagner en investissant dans le club, aujourd’hui pensionnaire de National 2 (équivalant à une valorisation de zéro euro) : « Quand je suis arrivé, le club était au tribunal de commerce. Il n’y avait personne pour le sauver, personne pour investir, personne pour faire quoi que ce soit. On doute de l’amour que je peux maintenant avoir pour ce club-là, pour les gens, pour les joueurs, pour des supporters dont je reçois des messages de remerciements. Je le fais pour ces gens-là. Je n’ai rien à gagner. J’ai envie de faire l’investissement qu’il faut. Je suis patient. »

Le tacle assassin sur Bixente Lizarazu

L’Equipe ne manque pas de rappeler les récriminations de grandes figures du football français à l’égard de Gérard Lopez, dont Christophe Dugarry et Bixente Lizarazu, qui s’en était pris à Lopez sur Instagram (« ce monsieur doit disparaître de Bordeaux et de notre cher Sud Ouest », avait-il même écrit).

Le principal intéressé n’a pas manqué de répondre avec autant de vigueur : « J’ai mis beaucoup plus que lui ou d’autres qui n’ont jamais rien mis. J’ai été là quand personne n’a voulu s’occuper du club la première fois. Ce n’est pas parce que vous avez joué dans un club et que vous êtes un grand footballeur que ça vous donne le droit de dire tout ce que vous voulez sans pour autant faire quelque chose ou a minima vous informer. La critique fondée, je veux bien. Mais une critique comme ça, sans connaître, sans savoir de quoi on parle, non, ça ne me va pas. »

Remonté comme jamais, mais pas encore en National 1.

