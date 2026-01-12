L'émotion de Zinédine Zidane après la disparition de Rolland Courbis

Il lui devait bien ça. Le mythique surnom « Zizou », un recrutement chez les Girondins… Zinédine Zidane devait bien un hommage à Rolland Courbis, son entraîneur sous le maillot bordelais pendant deux saisons, de 1992 à 1994.

« Je viens d’apprendre la disparition de Rolland. Je suis triste, très ému… Il a énormément compté pour moi comme entraîneur et sur le plan humain ; c’était un mec très attachant, entier ! En ce moment je pense à sa famille à qui j’adresse toutes mes condoléances. Repose en paix, Rolland », a publié l’ancien entraîneur du Real sur son compte Instagram ce lundi.

82 matchs sous les ordres de Courbis

À cette époque, Rolland Courbis entraîne Zidane pendant deux saisons (au milieu de Bixente Lizarazu et Christophe Dugarry), et le numéro 10 se révèle aux yeux du grand public avant de partir à la Juventus quelques années plus tard. Au total, il dispute 82 matchs sous les ordres de coach Courbis à Bordeaux.

Encore une chose que le foot français doit à Courbis.

