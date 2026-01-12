Et Rolland Courbis créa le surnom Zizou

Il aurait pu se faire appeler « Yaz » ou « Zid », mais Rolland Courbis est passé par là. Le surnom de Zizou, c’est à l’entraîneur décédé ce lundi à l’âge de 72 ans que le monde du foot le doit. C’est une anecdote qu’il aimait placer dès qu’il le pouvait, il avait encore réussi à en parler à qui voulait bien l’écouter cet automne sur le tournage d’un épisode de la série Léo Mattéï, dans laquelle il doit apparaître prochainement.

Zinédine Zidane lui-même n’a jamais caché que ces cinq lettres devenues célèbres dans l’Hexagone à partir de 1998 étaient venues du cerveau de son ancien coach. « C’est Rolland Courbis qui l’a balancé à Bordeaux, confirmait-il dans sa grande interview accordée à L’Équipe pour ses 50 ans. C’est lui qui a la paternité de Zizou. »

Ziz, Zizounet et Zizou

Le roi de la punchline avait développé son cheminement pour en arriver là dans l’émission Clique. « C’était un concours de circonstances, je ne l’ai pas fait exprès, avait-il commencé. J’ai l’habitude de donner des surnoms, mais je les donne par affection. Quand on s’appelle Marcel, mais si je peux t’appeler Celou… Pareil pour Didier, Didou… Zinédine Zidane, je me grattais la tête. Son surnom, c’était Yazid, et je n’avais pas l’impression de l’appeler, mais de l’engueuler… Ziz… Zizou… Zizounet, ça aurait été exagéré. Zizou, j’ai trouvé que ça lui allait très bien, mais jamais je ne pense que ça va lui rester, et qu’il devienne le joueur qu’il est devenu, avec “Zizou”. »

Quand je l’appelle Zizou par habitude, c’est parce que je ne veux pas l’appeler Zinédine, parce que c’est trop long. Rolland Courbis

Avant de poursuivre : « Mais c’est sûr que je suis très heureux d’être celui, sans le faire exprès, qui a donné ce surnom. […] Son surnom était Yazid, le prénom qu’il aurait dû avoir. Je salue tous les Yazid, mais moi, dans le relationnel, je ne m’imaginais pas… Quand je l’appelle Zizou par habitude, c’est parce que je ne veux pas l’appeler Zinédine, parce que c’est trop long. Mais Yazid non plus… Le surnom de Yazid, je suis désolé, c’est peut-être prétentieux, mais il ne me convient pas du tout. »

Bien vu, Rollou.

