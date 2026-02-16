José Mourinho a encore des sentiments pour le Real Madrid

Respect entre légendes. José Mourinho lance le choc avant les barrages allers de Ligue des champions entre le Benfica et le Real Madrid. Le Special One, tout en soulignant le poids historique des Merengues, estime que son équipe a toutes ses chances de réaliser l’exploit.

Interrogé sur la possibilité de taper le Real une deuxième fois en un mois après la victoire en phase de groupes, le tacticien portugais se montre assez confiant comme toujours : « Je ne pense pas qu’il faille un miracle pour que Benfica élimine le Real Madrid, je pense que le Benfica doit être à son meilleur niveau. Évidemment, le Real Madrid est le Real Madrid : l’histoire, le savoir-faire, l’ambition… »

Des claques et des caresses

L’ancien technicien de la Maison-Blanche est aussi revenu sur son passé et les liens qu’il entretient avec le club qu’il a entraîné de 2010 à 2013. « Mon sentiment après ces douze années passées (depuis son départ, NDLR) avec les supporters madrilènes est le même que le leur : ils me respectent et m’apprécient. C’est fantastique pour moi. Je ne veux pas alimenter des rumeurs qui n’ont pas lieu d’être, apaise le Portugais. Après des années difficiles, intenses et violentes, tout ce que le Real Madrid a accompli depuis ne m’a apporté que de la joie. »

Une manière de rester courtois avec son ex, comme avec ses anciens joueurs, comme l’a été Álvaro Arbeloa, actuellement sur le banc madrilène : « J’aimerais beaucoup éliminer le Real Madrid, mais j’aimerais aussi beaucoup qu’Arbeloa remporte la Liga. »

Comment ne pas l’aimer ?

