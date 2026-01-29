Le but du gardien Trubin en vidéo

Vive le foot. Benfica a démarré la phase de ligue par quatre défaites, dont une contre Qarabağ. Ensuite, José Mourinho est arrivé. Puis Benfica est allé gagner à Amsterdam et contre Naples. Il fallait donc absolument l’emporter contre le Real Madrid ce mercredi soir pour se qualifier. Après avoir mené 2-1 à la mi-temps, puis 3-1, Kylian Mbappé a réduit l’écart. Benfica était alors éliminé à la différence de buts, et Marseille qualifié.

Après les cartons rouges de Raúl Asencio et Rodrygo dans le temps additionnel, Lisbonne a poussé et a obtenu un dernier coup de pied arrêté à la 98e minute. Anatoliy Trubin est monté… et Fredrik Aursnes a trouvé sa tête, magnifique, entre David Alaba et Federico Valverde. Benfica se qualifie sur le gong, 24e, à la différence de buts. L’Ukrainien devient le premier gardien à marquer contre le Real Madrid en Coupe d’Europe. Et le cinquième gardien à marquer lors d’un match de Coupe d’Europe, après Jörg Butt, Sinan Bolat, Vincent Enyeama et Ivan Provedel, en 2023.

C'EST DU JAMAIS VU : LE GARDIEN DE BENFICA MARQUE À LA DERNIÈRE SECONDE ET ÉLIMINE L'OM DE LA LIGUE DES CHAMPIONS 😱😱😱😱#UCL pic.twitter.com/1sgEfXnzNv — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) January 28, 2026

L’école Ali Ahamada fonctionne à merveille.

José Mourinho, un entraîneur à conjuguer au passé