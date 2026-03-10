Le Camp Nou peut accueillir 63 000 personnes

Du Nouste Camp au Camp Nou. Le stade du FC Barcelone est toujours en travaux, mais voit le bout du tunnel. Alors que les hommes de Hansi Flick jouent à nouveau dans leur stade deux ans après l’avoir quitté et avoir dépensé près de 1,5 milliard d’euros, la mairie de Barcelone a autorisé l’ouverture d’une nouvelle tribune pour le reste de la saison.

Plus grand stade d’Europe

18 000 personnes supplémentaires peuvent voir les arabesques de Lamine Yamal, ce qui porte la capacité actuelle du stade du Barça à 63 000 personnes. Le FC Barcelone devrait attendre 2027 pour voir un Camp Nou plein et recouvert d’un toit. 105 000 personnes pourront alors assister aux matchs des Blaugrana.

FC Barcelona has received the first occupancy license granted by the Barcelona City Council corresponding to Phase 1C of the Spotify Camp Nou, which includes the opening of the North Goalhttps://t.co/4d6KUh49Ha — FC Barcelona (@FCBarcelona) March 10, 2026

Le Barça reçoit Séville ce dimanche, et Newcastle pour le compte des huitièmes de finale retours de Ligue des champions.

Ce n’est pas encore le plus grand stade d’Europe, mais bientôt.

