Le coach de Brentford au secours de son joueur après sa panenka foirée

Brahim Díaz en inspire d’autres. Au terme d’un match serré entre West Ham et Brentford pour le compte des huitièmes de finale de la FA Cup ce lundi, les deux équipes se sont départagées lors d’une séance de tirs au but irrespirable. Dango Ouattara, attaquant de Brentford, a alors tenté une panenka très culottée, mais celle-ci se voit arrêtée facilement par le Frenchie Alphonse Areola. Résultat, West Ham s’impose et file en quart de finale (2-2, 5-4 aux t.a.b.).

🇧🇫 Dango Ouattara attempted a PANENKA in the FA Cup penalty shootout between West Ham and Brentford which didn’t pan out so well 😮#FACup #Brentford #WestHam pic.twitter.com/qPvGrN4zXW — Pan-Africa Football (@PanAfricaFooty) March 9, 2026

Une feinte en manque de calcium

Mais pour Keith Andrews, la défaite n’a presque pas d’importance. « Je ne suis pas du tout contrarié. Le plus simple pour un footballeur est de ne pas tirer de penalty. Il faut un courage incroyable dans un moment comme ça pour prendre un penalty » , a expliqué le tacticien de Brentford au micro de TNT Sport. Je déteste toute cette culture de se focaliser sur les joueurs qui ratent des penaltys qui sont ensuite ridiculisés et insultés. Je trouve cela dégoûtant. […] Dango a beaucoup pratiqué cette technique (de la panenka), et si ça passait, tout le monde l’aurait félicité. Dango recevra tout le soutien dont il a besoin de ma part et de la part de tous ceux qui l’entourent. »

Il faut dire que l’ancien Lorientais, arrivé cette saison avec les Bees en provenance de Bournemouth, s’est parfaitement acclimaté à son nouveau club, auteur de cinq buts et six passes décisives en championnat. Avec Igor Thiago, il forme un duo redoutable pour mener l’attaque du 7e de Premier League, toujours en course pour les places européennes.

Plat du pied/sécurité, c’est pourtant un concept internationalisé non ?

Fin du conte de fées pour Macclesfield en FA Cup