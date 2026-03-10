S’abonner au mag
  • C1
  • Statistiques

Les statistiques ne sont plus du tout en faveur d’un doublé du PSG en Ligue des champions

SW
25 Réactions
Les statistiques ne sont plus du tout en faveur d’un doublé du PSG en Ligue des champions

Marrant, on n’a pas encore vu ça pour la Coupe de France. Le statisticien en chef Opta a lâché son classement des favoris pour soulever la Ligue des champions cette saison. Surprise : l’OM n’y figure pas, Monaco non plus. Ah pardon… C’est la déchéance côté clubs français : le PSG ne serait pas en très bonne posture pour défendre son titre, seulement septième avec 4,3% de chances. Le sacre de l’an passé ne suffit donc plus pour être craint : les perfs en demi-teintes font leur effet.

Arsenal et le Bayern Munich se détachent du lot avec respectivement 26,7% et 16,4% de chances de soulever la coupe aux grandes oreilles. Derrière, Liverpool suit (avec 11,4% de chances, on ne sait pas trop comment mais OK), puis Manchester City (11,1% de chances). Un top 7 clos par le FC Barcelone (9,7%), par Chelsea (6,4%) et donc par le PSG.

Le Real Madrid à la traîne

Plus osé : le Real Madrid (1,9%) serait selon Opta englué derrière le peloton Newcastle, Sporting CP et Atlético de Madrid. Pour fermer ce classement des plus tarabiscotés, voilà un peu de bon sens avec dans l’ordre : Tottenham (0,7%), Bodø/Glimt (0,7%), l’Atalanta (0,6%), le Bayer Leverkusen (0,5%) et Galatasaray (0,4%).

Allez les gars, faites mentir les chiffres.

L’équipe type de la neige

SW

À lire aussi
Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain
  • Récit
Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain

Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain

C’est l’histoire d’un élève modèle issu d’une famille modèle qui avait tout pour vivre le rêve américain, mais qui se retrouve aujourd’hui accusé du meurtre du PDG de la première compagnie d’assurances santé privée des États-Unis. Son procès commence ce lundi 1er décembre dans l'État de New York, il risque la peine capitale.

Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.