Les statistiques ne sont plus du tout en faveur d’un doublé du PSG en Ligue des champions

Marrant, on n’a pas encore vu ça pour la Coupe de France. Le statisticien en chef Opta a lâché son classement des favoris pour soulever la Ligue des champions cette saison. Surprise : l’OM n’y figure pas, Monaco non plus. Ah pardon… C’est la déchéance côté clubs français : le PSG ne serait pas en très bonne posture pour défendre son titre, seulement septième avec 4,3% de chances. Le sacre de l’an passé ne suffit donc plus pour être craint : les perfs en demi-teintes font leur effet.

Arsenal et le Bayern Munich se détachent du lot avec respectivement 26,7% et 16,4% de chances de soulever la coupe aux grandes oreilles. Derrière, Liverpool suit (avec 11,4% de chances, on ne sait pas trop comment mais OK), puis Manchester City (11,1% de chances). Un top 7 clos par le FC Barcelone (9,7%), par Chelsea (6,4%) et donc par le PSG.

The UEFA Champions League round of 16 kicks off this week, with the eight first-leg matches taking place over Tuesday and Wednesday, before the teams meet again in the second leg next week. The Opta supercomputer has been hard at work, assigning win probabilities to every match… pic.twitter.com/HimIk6IHlF — Opta Analyst (@OptaAnalyst) March 9, 2026

Le Real Madrid à la traîne

Plus osé : le Real Madrid (1,9%) serait selon Opta englué derrière le peloton Newcastle, Sporting CP et Atlético de Madrid. Pour fermer ce classement des plus tarabiscotés, voilà un peu de bon sens avec dans l’ordre : Tottenham (0,7%), Bodø/Glimt (0,7%), l’Atalanta (0,6%), le Bayer Leverkusen (0,5%) et Galatasaray (0,4%).

Allez les gars, faites mentir les chiffres.

